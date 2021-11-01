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Детали убийства ребенка в Кишиневе: тело девочки выбросили в лесополосе
Детали убийства ребенка в Кишиневе: тело девочки выбросили в лесополосе
Полиция представила новые детали шокирующего убийства девочки в Кишиневе.
2021-11-01T15:33+0200
2021-11-01T15:33+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Стали известны новые подробности убийства двухлетней девочки в Кишиневе: ее тело нашли накануне вечером на улице Узинелор. Информацию сообщил глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов на брифинге в понедельник. По делу задержано двое подозреваемых. По его словам, сообщение о пропаже ребенка поступило в субботу, 30 октября, в 17.30 от 19-летней матери. При этом она не сумела сообщить точное место, откуда пропал ребенок, но рассказала, что оставила дочь с "с няней". Ей также 19 лет, женщина и ее сожитель проживают в столичном секторе Чеканы.Глава ГИП отметил, что в момент задержания оба подозреваемых не были пьяны. Известно, что девушка уже имеет судимость за хулиганство. Также Подарилов сообщил, что и мать погибшего ребенка и подозреваемая происходят из социально уязвимых слоев населения. Глава ГИП добавил, что подозреваемые пройдут психологическую экспертизу. "Подозреваемая и мать ребенка давно знакомы, они дружили. Ранее уже были случаи, когда ребенка оставляли под присмотром задержанной. Отец погибшей девочки не занимался ее воспитанием. Мать жила с мужчиной, который сейчас отбывает заключение в тюрьме", - пояснил Подарилов. Открыто уголовное дело, подозреваемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.
https://ru.sputnik.md/20211101/strashnoe-prestuplenie-moldove-ubit-dvukhletniy-rebenok-46068710.html
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Юлия Липовая
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Детали убийства ребенка в Кишиневе: тело девочки выбросили в лесополосе

15:33 01.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausAcces interzis - Politia
Acces interzis - Politia - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Полиция представила новые детали шокирующего убийства девочки.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Стали известны новые подробности убийства двухлетней девочки в Кишиневе: ее тело нашли накануне вечером на улице Узинелор. Информацию сообщил глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов на брифинге в понедельник.
По делу задержано двое подозреваемых.
"В результате первичной судебно-медицинской экспертизы на теле ребенка было обнаружено несколько повреждений, в том числе уколы на спине острым предметом, предположительно, вилкой. Причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма. Тело выбросили в лесополосе", - рассказал Подарилов.
По его словам, сообщение о пропаже ребенка поступило в субботу, 30 октября, в 17.30 от 19-летней матери. При этом она не сумела сообщить точное место, откуда пропал ребенок, но рассказала, что оставила дочь с "с няней". Ей также 19 лет, женщина и ее сожитель проживают в столичном секторе Чеканы.
Глава ГИП отметил, что в момент задержания оба подозреваемых не были пьяны. Известно, что девушка уже имеет судимость за хулиганство. Также Подарилов сообщил, что и мать погибшего ребенка и подозреваемая происходят из социально уязвимых слоев населения.
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
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Страшное преступление в Молдове: убит двухлетний ребенок
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Глава ГИП добавил, что подозреваемые пройдут психологическую экспертизу.
"Подозреваемая и мать ребенка давно знакомы, они дружили. Ранее уже были случаи, когда ребенка оставляли под присмотром задержанной. Отец погибшей девочки не занимался ее воспитанием. Мать жила с мужчиной, который сейчас отбывает заключение в тюрьме", - пояснил Подарилов.
Открыто уголовное дело, подозреваемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.
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