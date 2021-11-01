https://ru.sputnik.md/20211101/detali-ubiystva-rebenka-kishineve-devochku-ubila-nyanya-vybrosila-v-lesopole-46078526.html

Детали убийства ребенка в Кишиневе: тело девочки выбросили в лесополосе

Детали убийства ребенка в Кишиневе: тело девочки выбросили в лесополосе

Полиция представила новые детали шокирующего убийства девочки в Кишиневе.

2021-11-01T15:33+0200

2021-11-01T15:33+0200

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Стали известны новые подробности убийства двухлетней девочки в Кишиневе: ее тело нашли накануне вечером на улице Узинелор. Информацию сообщил глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов на брифинге в понедельник. По делу задержано двое подозреваемых. По его словам, сообщение о пропаже ребенка поступило в субботу, 30 октября, в 17.30 от 19-летней матери. При этом она не сумела сообщить точное место, откуда пропал ребенок, но рассказала, что оставила дочь с "с няней". Ей также 19 лет, женщина и ее сожитель проживают в столичном секторе Чеканы.Глава ГИП отметил, что в момент задержания оба подозреваемых не были пьяны. Известно, что девушка уже имеет судимость за хулиганство. Также Подарилов сообщил, что и мать погибшего ребенка и подозреваемая происходят из социально уязвимых слоев населения. Глава ГИП добавил, что подозреваемые пройдут психологическую экспертизу. "Подозреваемая и мать ребенка давно знакомы, они дружили. Ранее уже были случаи, когда ребенка оставляли под присмотром задержанной. Отец погибшей девочки не занимался ее воспитанием. Мать жила с мужчиной, который сейчас отбывает заключение в тюрьме", - пояснил Подарилов. Открыто уголовное дело, подозреваемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.

https://ru.sputnik.md/20211101/strashnoe-prestuplenie-moldove-ubit-dvukhletniy-rebenok-46068710.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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