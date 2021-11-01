https://ru.sputnik.md/20211101/direktor-nare-dolg-gazprom-shans-46090325.html

Директор НАРЭ - о возможности снизить долг перед "Газпромом": шансов нет

Директор НАРЭ - о возможности снизить долг перед "Газпромом": шансов нет

Никакой независимый аудит не уменьшит сумму долга “Молдовагаз” перед “Газпромом”, считают в НАРЭ.

2021-11-01T21:04+0200

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2021-11-01T21:05+0200

нарэ

молдовагаз

аудит

штефан крянгэ

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Независимый аудит в "Молдовагаз", о проведении которого договорились в Санкт-Петербурге вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и глава "Газпрома" Алексей Миллер, не повлияет на размер задолженности молдавской компании перед "Газпромом". Об этом Sputnik Молдова заявил директор НАРЭ Штефан Крянгэ.По словам главы регулирующего органа, шансов на то, что в процессе аудита долг уменьшится, практически нет.По словам чиновника, сам долг нельзя списать на некачественный менеджмент или нецелевое расходование средств, в котором некоторые эксперты обвиняли "Молдовагаз".Он же отметил, что вряд ли по результатам аудита может быть подтверждена догадка о том, что часть левобережного долга внутри бухгалтерии "Молдовагаз" была приписана правому берегу Днестра."Тоже нет. Я исключаю такой вариант", — уверенно говорит Крянгэ.Он также считает большим упущением переговорщиков отказ от обсуждения пени по долгу, которая как известно составляет около 300 миллионов долларов.Теперь, говорит директор НАРЭ, долг "Газпрому" придется вернуть, но вернуть не за счет потребителей, а за счет прибыли предприятия.Соответственно, около 50% долга может быть списано за счет недополученной прибыли самого "Газпрома" в качестве акционера компании, отмечает он."Ни один бануц не ляжет на потребителя из этих 700 миллионов. Правительство не имеет права брать на себя такие обязательства. Тот кто примет такое решение очень быстро окажется в тюрьме. Никто не возьмет на себя такие обязательства. Правительство может выдавать госгарантии международным финансовым структурам вроде Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, чтобы "Молдовагаз" мог взять там кредит", — говорит Крянгэ.Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211101/vitse-premier-moldova-kak-izmenitsya-tarif-gaz-dlya-zhiteley-strany-46088564.html

https://ru.sputnik.md/20211030/moldovy-kontrakt-na-postavku-gaza-gazprom-chto-izvestno-46045339.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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нарэ, молдовагаз, аудит, штефан крянгэ