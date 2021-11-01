Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211101/eks-ministr-energetiki-moldovy-nazval-vinovnogo-v-gazovom-krizise-46053465.html
Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе
Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе
Экс-министр энергетики Молдовы высказал свое видение того, кто стоит за газовым кризисом в Молдове, и с чего все началось.
2021-11-01T09:00+0200
2021-11-01T09:00+0200
радио
утро на sputnik’e
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1f/46053755_0:245:3073:1973_1920x0_80_0_0_60e9e7ef1ebd9a130339181c9a6cbdfa.jpg
Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе
Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе
В ответ на энергетический кризис Еврокомиссия 13 октября предложила изучить механизм общих закупок газа для пополнения стратегических запасов ЕС, а также ввести краткосрочные меры поддержки граждан и бизнеса, - сообщил европейский дипломатический источник. По его словам, ЕК не будет рекомендовать странам ЕС вернуться к системе долгосрочных контрактов на поставки газа из России по фиксированным ценам.Однако это не мешает странам Евросоюза заключать самостоятельные контракты с Россией или другими поставщиками. Энергетические предложения Еврокомиссии основаны на принципах сохранения либерализованного европейского рынка газа и электроэнергии. С точки зрения этой концепции, долгосрочные контракты на поставку газа Еврокомиссия рассматривает как как затрудняющие работу свободного рынка.Молдова и компания "Молдовагаз" не по своей вине оказались в газовом кризисе, в этом вина Еврокомиссии, которая выпустила четкие рекомендации и требования по сокращению долгосрочных контрактов на поставку газа. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший министр энергетики Молдовы Якоб Тимчук.Тимчук напомнил, что рекомендуемый Еврокомиссией переход с долгосрочных на краткосрочные контракты на поставки газа проигнорировали целый ряд стран – среди них Германия, Австрия, Люксембург и Польша. Другие страны, перешедшие на краткосрочные контракты, сегодня получают газ из Норвегии по баснословным ценам.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1f/46053755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b1b69e281fb949e6a0640f7f2423a813.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио

Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе

09:00 01.11.2021
Радио
Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Экс-министр энергетики Молдовы высказал свое видение того, кто стоит за газовым кризисом в Молдове, и с чего все началось.
В ответ на энергетический кризис Еврокомиссия 13 октября предложила изучить механизм общих закупок газа для пополнения стратегических запасов ЕС, а также ввести краткосрочные меры поддержки граждан и бизнеса, - сообщил европейский дипломатический источник. По его словам, ЕК не будет рекомендовать странам ЕС вернуться к системе долгосрочных контрактов на поставки газа из России по фиксированным ценам.
Однако это не мешает странам Евросоюза заключать самостоятельные контракты с Россией или другими поставщиками. Энергетические предложения Еврокомиссии основаны на принципах сохранения либерализованного европейского рынка газа и электроэнергии. С точки зрения этой концепции, долгосрочные контракты на поставку газа Еврокомиссия рассматривает как как затрудняющие работу свободного рынка.
Молдова и компания "Молдовагаз" не по своей вине оказались в газовом кризисе, в этом вина Еврокомиссии, которая выпустила четкие рекомендации и требования по сокращению долгосрочных контрактов на поставку газа. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший министр энергетики Молдовы Якоб Тимчук.

"Об этом заявил и премьер-министр Польши, обвинивший "Газпром" в сокращении поставок газа и рассказавший о рекомендациях и требованиях Еврокомиссии сократить стабильные долгосрочные контракты с привязкой к стоимости нефти и перейти к биржевой торговле", - рассказал бывший министр энергетики Молдовы.

Тимчук напомнил, что рекомендуемый Еврокомиссией переход с долгосрочных на краткосрочные контракты на поставки газа проигнорировали целый ряд стран – среди них Германия, Австрия, Люксембург и Польша.
Другие страны, перешедшие на краткосрочные контракты, сегодня получают газ из Норвегии по баснословным ценам.

"Поэтому сейчас Норвегия рукоплещет Еврокомиссии и продает свой газ по полной цене. "Газпром" продолжает поставлять газ по долгосрочным контрактам без сверхприбылей, на 11% увеличив поставки газа по цене контрактов, а не по биржевым ценам", - заключил собеседник.

Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:02Красносельский: газовая проблема решена
13:50Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться
13:35Снабжение газом Румынии, Сербии и Венгрии из Болгарии прервано
13:24Спыну: тарифы на газ для потребителей вырастут в ноябре
13:15Примар Кишинева просит власти пересмотреть решение о продлении каникул
13:09Вопрос долга по газу: в ноябре пройдет заседание молдавско-российской межправкомиссии
13:00Спыну отчитался о достигнутых с "Газпромом" договоренностях по газу
12:50Эксперт рассказал, каким будет новый тариф на газ для населения
12:30"Газпром" начинает с 1 ноября поставки газа в Молдову по пятилетнему контракту
12:20Песков - о газовом контракте с Молдовой: это коммерческие переговоры
12:00Помощь против COVID-19: несколько медиков из Молдовы заменят коллег в Румынии
11:43Страшное преступление в Молдове: убит двухлетний ребенок
11:32Санду - о молдавско-российских отношениях: у нас есть диалог на разных уровнях
11:02Стрельба на вечеринке в Хэллоуин: двое погибших, есть раненые
10:29Где в Кишиневе 1 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
10:02Санду не признает статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС
09:32Когда сообщат больше деталей о контракте "Молдовагаза" с Газпромом"
09:00Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе
08:51Санду: Молдова довольна контрактом с "Газпромом"
08:30Как Молдова задолжала "Газпрому"