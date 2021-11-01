https://ru.sputnik.md/20211101/eks-ministr-energetiki-moldovy-nazval-vinovnogo-v-gazovom-krizise-46053465.html

Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе

Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе

Экс-министр энергетики Молдовы высказал свое видение того, кто стоит за газовым кризисом в Молдове, и с чего все началось.

2021-11-01T09:00+0200

2021-11-01T09:00+0200

2021-11-01T09:00+0200

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Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе Экс-министр энергетики Молдовы назвал виновного в газовом кризисе

В ответ на энергетический кризис Еврокомиссия 13 октября предложила изучить механизм общих закупок газа для пополнения стратегических запасов ЕС, а также ввести краткосрочные меры поддержки граждан и бизнеса, - сообщил европейский дипломатический источник. По его словам, ЕК не будет рекомендовать странам ЕС вернуться к системе долгосрочных контрактов на поставки газа из России по фиксированным ценам.Однако это не мешает странам Евросоюза заключать самостоятельные контракты с Россией или другими поставщиками. Энергетические предложения Еврокомиссии основаны на принципах сохранения либерализованного европейского рынка газа и электроэнергии. С точки зрения этой концепции, долгосрочные контракты на поставку газа Еврокомиссия рассматривает как как затрудняющие работу свободного рынка.Молдова и компания "Молдовагаз" не по своей вине оказались в газовом кризисе, в этом вина Еврокомиссии, которая выпустила четкие рекомендации и требования по сокращению долгосрочных контрактов на поставку газа. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший министр энергетики Молдовы Якоб Тимчук.Тимчук напомнил, что рекомендуемый Еврокомиссией переход с долгосрочных на краткосрочные контракты на поставки газа проигнорировали целый ряд стран – среди них Германия, Австрия, Люксембург и Польша. Другие страны, перешедшие на краткосрочные контракты, сегодня получают газ из Норвегии по баснословным ценам.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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