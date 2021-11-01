https://ru.sputnik.md/20211101/ekspert-rasskazal-kakim-budet-novyy-tarif-na-gaz-dlya-naseleniya-46070655.html

Эксперт рассказал, каким будет новый тариф на газ для населения

Эксперт рассказал, каким будет новый тариф на газ для населения

Эксперт рассказал, какой будет цена на газ для населения

2021-11-01T12:50+0200

2021-11-01T12:50+0200

2021-11-01T12:50+0200

газ

вячеслав ионицэ

экономика

в молдове

молдова

"газпром"

молдовагаз

андрей спыну

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45564958_0:353:2968:2023_1920x0_80_0_0_236bfaaa5ca897d86bf5a51501649b0c.jpg

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Средняя цена на газ для Молдовы в 2021 году составит около 350 долларов за тысячу кубометров, тариф для населения вырастет на 30%, до 6,5 леев, что меньше, чем тариф на газ в 2015-м. К таким выводам в своем блоге приходит экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.По словам эксперта, рост в этом году во многом обусловлен повышением цен в октябре, когда у Молдовы не было контракта с “Газпромом”, и природный газ приходилось покупать по рекордной цене 790 долларов. С учетом новой формулы в последние два месяца года, по мнению специалиста, цена на газ составит около 450 долларов США за 1000 кубометров газа, а средняя цена за четвертый квартал 2021 года составит 525 долларов, что в 4 раза больше, чем было уплачено в первом квартале года.Чтобы покрыть расходы на импорт, по прогнозам Вячеслава Ионицэ, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) должно будет повысить тариф для населения минимум на 30%, что означает цену не меньше 6,5 лея за кубометр природного газа.Эта цена выше нынешней (4,9 лея), но ниже максимального тарифа в 7,18 лея за кубометр, действовавшего в Молдове в 2015 году.Ионицэ называет нынешний газовый кризис "мини-кризисом", гораздо более слабым, чем в 2012-2014 годах. К тому же, по словам экономиста, нынешним кризисом куда проще управлять властям.Правительство, по его словам, может использовать постепенное повышение тарифов, не допуская резкого роста, а также выплачивать компенсации социально уязвимым слоям населения для преодоления кризисной ситуации.Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211101/yushkov-ne-ostanetsya-li-moldova-v-durakakh-pri-padenii-mirovoy-tseny-na-gaz-46051650.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

газ, вячеслав ионицэ, в молдове, молдова, "газпром", молдовагаз, андрей спыну