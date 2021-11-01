https://ru.sputnik.md/20211101/gazprom--moldova-pobedil-rynok-46088702.html

"Газпром" — Молдова: победил рынок

"Газпром" — Молдова: победил рынок

Все стороны назвали контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" взаимовыгодным

2021-11-01T21:22+0200

2021-11-01T21:22+0200

2021-11-01T21:22+0200

экономика

рынок

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молдова

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Когда вице-премьер Андрей Спыну заявил, что всt — контракт с "Газпромом" есть, в Кишиневе все выдохнули. Выдохнув же, политики и эксперты принялись выяснять, кто же все-таки победил на переговорах, и кто там кому уступил.Неудивительно, потому что именно в такой, конфликтной политической терминологии описывали энергетический кризис западные партнеры Молдовы, рассуждая о "газовом шантаже России".Буквально перед самым объявлением об успешно завершенных переговорах Кишинева с "Газпромом" о "политическом давлении" на Молдову заявил глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель. Произнес он это, стоя на одной сцене рядом с премьером Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе. Ведь как раз накануне Еврокомиссия выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление последствий газового кризиса.В итоге успешный результат переговоров оказался в какой-то мере даже неожиданным для тех политиков и экспертов в Кишиневе, что поверили в некие принципиальные противоречия между властями Молдовы и "Газпромом" (хотя и в Москве, и в Кишиневе не раз повторяли, что никакой политики на переговорах нет, и идет нормальный коммерческий процесс). Депутат правящей Партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой даже заявил, что граждане Молдовы "никогда не променяют суверенитет на дешевый газ" — настолько были уверены в партии, что "не договорятся".Однако — договорились.И "Газпром", и правительство Молдовы сели за круглый стол с одним набором взаимных предложений и требований, а вышли — с другим. И обе стороны после завершения переговоров заявили, что заключенный на пять лет контракт является взаимовыгодным и взаимоприемлемым.Поэтому на вопрос "кто победил", можно было бы ответить в духе советского спортивного комментатора — "победила дружба". Однако не бывает дружбы в коммерции. Поэтому точнее будет сказать — победил рынок.Вместе с тем "Газпром" вышел на подписание контракта в выигрышном положении. Это и естественно, учитывая изначально слабую позицию правительства Молдовы, на котором "висит" 709 миллионов долларов долга Кишинева за газ (если добавить пеню к основному долгу в 433 миллиона долларов)."Молдова хотела гораздо лучших условий, — прокомментировал Sputnik Молдова итоги переговоров директор российского Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. — Стартовые позиции правительства Молдовы — во-первых, желание получать дешевый газ "как у венгров", которые подписали долгосрочный контракт по невысокой цене. Во-вторых, правительство Молдовы хотело выведения за скобки исторических долгов. В-третьих, они хотели при этом избежать либерального ценообразования с опорой на газовую биржу".По мнению эксперта, с формальной точки зрения правительство Молдовы добилось если не всего, то многого из того, что хотели в Кишиневе. И действительно, газ страна будет получать не по спотовой, а по гораздо меньшей цене в ближайшие месяцы.Радость на лицах переговорщиков от правительства Молдовы можно понять. Главный успех для них — в том, что контракт вообще удалось заключить по ценам, которые хотя бы не совпадают с биржевыми. Все же 450 долларов за тысячу кубов в ноябре и 400 долларов — в декабре, о которых заявил на "послематчевой" пресс-конференции в Кишиневе вице-премьер Андрей Спыну — это не 900-1000 долларов, которые фигурируют на спотовых хабах."Однако надо понимать, что практически все требования, которые были предъявлены "Газпромом", были выполнены, — отмечает Алексей Зубец. — Во-первых, Молдова признала долг. Далее, соглашения, которые достигнуты, предполагают абсолютно рыночное формирование цен с опорой на спот. Можно говорить о том, что это относительный успех для правительства Молдовы, а с другой стороны — это сдача на условиях "Газпрома"."Очевидно, что эта зима будет в любом случае тяжелой. Молдова начнет получать пользу от этого соглашения к лету 2022 года, когда ситуация на энергорынках стабилизируется. В зимние же месяцы придется платить намного больше, чем по прежнему договору. В течение отопительного сезона цены останутся очень высокими", — считает эксперт.По сравнению с первоначальной позицией правительства Молдовы изменилось и отношение Кишинева к накопленному долгу — появилась даже точная дата, до 1 мая 2022 года "Молдовагаз" и "Газпром" подпишут соглашение о порядке уплаты исторических долгов Молдовы. Были получены и гарантии сохранения статуса "Молдовагаза" — то есть, в Кишиневе пообещали не допускать насильственной реорганизации предприятия, а информация о такого рода намерениях беспокоила "Газпром".Эксперт подчеркнул, что правительству Молдовы пришлось пойти на уступки "Газпрому" по вопросу цены, потому что попытки надавить на российский концерн, отыскав альтернативных поставщиков, закончились ничем. Цены, которые были названы по итогам тендеров, оказались намного выше тех, по которым Молдова получала российский газ в октябре. Надежды Кишинева на помощь западных партнеров тоже не оправдались."Попытки надавить на "Газпром" были достаточно наивными, — отмечает Алексей Зубец. — Ни ЕС, ни США на помощь Молдове не поспешили, специальные финансовые вливания для покупки более дорогого газа никто им не предложил, кредиты — ничего подобного не было. В итоге Молдова осталась один на один с энергетическим кризисом", — сказал эксперт.Действительно, на пресс-конференции в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прямо сказал Наталье Гаврилице, что Европейский союз не собирается финансировать покупку газа Молдовой. Брюссель не может покрывать из собственных фондов разницу между ценой, которую запросил "Газпром" и тем, что готов платить Кишинев, заявил он и дал понять, что ЕС не будет вмешиваться в переговоры между Молдовой и "Газпромом".Есть и еще одно измерение газовых договоренностей — это тарифы для конечных потребителей в Молдове. И вот у них, у потребителей, поводов для радости меньше. Тарифы все равно вырастут, и вырастут ощутимо, признал Спыну, хотя точного размера повышения и не назвал. Вслед за тарифами на газ и электроэнергию рванут вверх и цены, и в общем, зима для жителей Молдовы будет непростой и "недешевой". Объяснить населению, почему не удалось сохранить прежние цены, около 240-250 долларов за тысячу кубов, в правительстве не смогли бы, да и не станут — у них праздник, ведь контракт заключен.Осталось добавить, что есть и моменты, которые представляются выигрышем и для Молдовы, и для "Газпрома" — после сентябрьско-октябрьской неразберихи в Кишиневе обозначилась четкая и понятная линия развития энергетического сотрудничества с Россией.В ноябре состоится заседание межправительственной российско-молдавской комиссии, где тема сотрудничества в энергетике будет основной, сообщил Спыну. А до конца 2022 планируется подписать соглашение между правительствами Молдовы и РФ в энергетической сфере.По сравнению с демонстративным отсутствием интереса к экономическому сотрудничеству с Россией и странами СНГ, которое наблюдалось в Кишиневе еще летом, это — серьезный прогресс.

https://ru.sputnik.md/20211101/skolko-moldova-potratila-na-alternativnye-zakupki-gaza-46075242.html

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https://ru.sputnik.md/20211101/v-noyabre-proydet-zasedanie-moldavsko-rossiyskoy-mezhpravkomissii-46072848.html

https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-tarify-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastut-v-noyabre--46073600.html

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рынок, газпром, газ, молдова