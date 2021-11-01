https://ru.sputnik.md/20211101/gazprom-nachinaet-1-noyabrya-postavki-gaza-moldovu-46070213.html

"Газпром" начинает с 1 ноября поставки газа в Молдову по пятилетнему контракту

"Газпром" начинает с 1 ноября поставки газа в Молдову по пятилетнему контракту

С этого месяца в Молдову начинает поступать российский газ по продленному накануне контракту.

2021-11-01T12:30+0200

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2021-11-01T12:30+0200

общество

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молдова

"газпром"

поставки газа

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. С понедельника, 1 ноября, российский концерн ПАО "Газпром" начинает поставки природного газа в Молдову по ранее продленному контракту на пять лет. О продлении контракта в Санкт-Петербурге стало известно на прошлой неделе. Документ подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана. "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", - говорится в официальном сообщении российского поставщика.Что известно о контрактеПо словам Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть: "эта формула может быть обнародована только при согласии сторон".Спыну назвал лишь цену на ноябрь, которая составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров, далее цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах. Во избежание любых спекуляций Спыну подчеркнул, что "подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также никак не затрагивает Приднестровье".Вопрос долга "Молдовагаза" перед "Газпромом"Что касается долга, по данным вице-премьера, стороны договорились провести независимый аудит по этому вопросу в 2022 году."На основе этого аудита будет установлена сумма и начнутся новые переговоры по утверждению календаря выплат по долгу", - уточнил Спыну.Напомним, ранее во время переговоров, когда речь шла о контракте на три года, российский концерн "Газпром" требовал от Молдовы в этот период оплатить более 700 миллионов долларов долга за поставленный газ с учетом просрочек выплат, но без учета поставок в Приднестровье.В Кишиневе же весь долг на тот момент не признали и потребовали в свою очередь проведения независимого аудита накопившихся у "Молдовагаза" долгов. По данным Спыну, долг накапливался начиная с 1994 года.Позднее бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что долг составляет около 444,1 миллиона долларов (без начисленных штрафов).Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211029/gazprom-peregovory-moldovagaz-46031021.html

https://ru.sputnik.md/20211026/dolg-moldovagaz-45927673.html

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в молдове, молдова, "газпром", поставки газа