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В Греции учителей и школьников обязали проходить тестирование на COVID
В Греции учителей и школьников обязали проходить тестирование на COVID
В Греции учителей и школьников обязали проходить тестирование на COVID
2021-11-01T17:33+0200
2021-11-01T17:33+0200
коронавирус
в мире
школьник
греция
тестирование
учитель
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Высший административный суд Греции признал законным обязательное тестирование на COVID-19 школьников и учителей, передает РИА Новости.Официальный представитель суда Яннис Иконому сообщил, что в понедельник, 1 ноября, запущена электронная платформа для государственных школ, чтобы директор каждой школы мог в любое время подтвердить, что в ней находятся только люди - школьники, преподаватели, посетители, - отвечающие условиям присутствия в школе."Вместе с тем Госсовет отклонил заявления 62 учителей и родителей учащихся, которые просили отменить решение об обязательном диагностическом тестировании учащихся, учителей и административного персонала начальных и средних школ, посчитав, что мера была принята в интересах общественного здравоохранения", - сказал Иконому.Он сообщил также, что с сегодняшнего дня по субботу все школьники могут получить бесплатный пакет из пяти тестов самодиагностики в аптеках на период до 22 ноября.В Греции не исключили, что в связи с ростом количества инфицированных будут приняты дополнительные ограничения для невакцинированных граждан и ужесточен контроль за запретом им посещать развлекательные заведения и предприятия общепита в помещениях.
https://ru.sputnik.md/20211101/krasnyy-kod-shkola-gagauzia-prodlili-osennie-kanikuly-46082275.html
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в мире, школьник, греция, тестирование, учитель

В Греции учителей и школьников обязали проходить тестирование на COVID

17:33 01.11.2021
© Sputnik / Alexeï Maïchev / Перейти в фотобанкDépistage de Covid-19 (archive photo)
Dépistage de Covid-19 (archive photo) - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Alexeï Maïchev
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Школьники могут получить бесплатный пакет из пяти тестов самодиагностики в аптеках на период до 22 ноября.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Высший административный суд Греции признал законным обязательное тестирование на COVID-19 школьников и учителей, передает РИА Новости.
Официальный представитель суда Яннис Иконому сообщил, что в понедельник, 1 ноября, запущена электронная платформа для государственных школ, чтобы директор каждой школы мог в любое время подтвердить, что в ней находятся только люди - школьники, преподаватели, посетители, - отвечающие условиям присутствия в школе.
"Вместе с тем Госсовет отклонил заявления 62 учителей и родителей учащихся, которые просили отменить решение об обязательном диагностическом тестировании учащихся, учителей и административного персонала начальных и средних школ, посчитав, что мера была принята в интересах общественного здравоохранения", - сказал Иконому.
Он сообщил также, что с сегодняшнего дня по субботу все школьники могут получить бесплатный пакет из пяти тестов самодиагностики в аптеках на период до 22 ноября.
В Греции не исключили, что в связи с ростом количества инфицированных будут приняты дополнительные ограничения для невакцинированных граждан и ужесточен контроль за запретом им посещать развлекательные заведения и предприятия общепита в помещениях.
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