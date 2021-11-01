https://ru.sputnik.md/20211101/istoricheskoe-sostoyanie-bogatstvo-maska-pobilo-mirovoy-rekord-46085357.html

Историческое состояние: богатство Маска побило мировой рекорд

Историческое состояние: богатство Маска побило мировой рекорд

Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, стал первым человеком в истории, чье состояние перевалило за 300 миллиардов долларов

2021-11-01T23:11+0200

2021-11-01T23:11+0200

2021-11-01T23:11+0200

в мире

рекорд

богатство

илон маск

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, стал первым человеком в истории, чье состояние перевалило за 300 миллиардов долларов, передает РИА Новости.Издание Forbes отмечает, что состояние Маска достигло отметки в 302,4 миллиарда долларов, что стало возможным благодаря продолжающегося роста цен на акции Tesla, который начался на прошлой неделе. В ходе торгов понедельника стоимость ценных бумаг компании обновила рекорд, достигнув отметки 1154,49 доллара.В прошлый понедельник акции Tesla подорожали почти на 13% на фоне новостей о сделки компании с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей в парк автопрокатчика.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://ru.sputnik.md/20211030/moldova-ilon-mask-kak-strana-sobiraetsya-zapustit-kosmos-svoy-nanosputnik-46038338.html

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в мире, рекорд, богатство, илон маск