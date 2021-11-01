https://ru.sputnik.md/20211101/itogi-prodleniya-kontrakta-moldovagaz-i-gazproma-chto-budet-s-tarifom-chp-46086370.html

Итоги продления контракта "Молдовагаз" и "Газпрома": что будет с тарифом и ЧП

Итоги продления контракта "Молдовагаз" и "Газпрома": что будет с тарифом и ЧП

Читайте в обзоре Sputnik Молдовы, каковы основные итоги подписания контракта и что последует дальше.

2021-11-01T20:12+0200

2021-11-01T20:12+0200

2021-11-01T21:28+0200

в молдове

общество

"газпром"

молдовагаз

поставки газа

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились в Санкт-Петербурге. Больше деталей по договоренностям представил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Читайте в обзоре Sputnik Молдова, каковы основные итоги подписания контракта и что последует дальше. Цена на газ и тарифПри этом Спыну не раскрыл формулу расчета цены, отметив лишь, что она будет иметь привязку к рыночным ценам на газ и нефтепродукты."Это формула, основанная на тех же принципах, которые мы фиксировали в предыдущие годы. В любом случае у нас будет цена лучше, чем на фондовом рынке. Если в декабре цена упадет, то у нас она может в итоге стать 360-370 долларов за тысячу кубометров", - пояснил Спыну. Говоря о тарифах на газ для конечных потребителей, Спыну отметил, что он неизбежно вырастет. Как добавил вице-премьер, запрос на повышение тарифов подготовит "Молдовагаз" и направит его в ближайшие дни в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ). Сотрудничество с РФ и выплата долга По словам Спыну, контракт предусматривает кроме непосредственно поставок на газ еще ряд договоренностей. Так, для обсуждения всего комплекса вопросов, существующих в энергетическом комплекте, правительство Молдовы созовет в ноябре 2021 года заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией (далее МПК). Планируется подписание ряда документов, а именно: в рамках МПК молдавская сторона предложит российской начать работу для последующего подписания межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере.Второе соглашение, которое планируется подписать, вытекает из того, что стороны согласны с проведением независимого аудита по долгу "Молдовагаз" перед российским концерном. Это соглашение будет предусматривать неизменность статуса АО "Молдовагаз" (в том числе запрет на применение принудительной реорганизации и санкций) до полного урегулирования всей суммы задолженности компании перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра.Стороны согласились не применять санкции в отношении "Молдовагаз" до вступления в силу до конца 2022 года соглашения из пункта №3 протокола.Отменят ли в Молдове ЧПВ виду того, что в Молдову уже поставляется необходимый объем газа, можно считать, что основная проблема энергетического кризиса решена. В связи с этим, как рассказал Спыну, в ближайшие дни состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. "На заседании решат, будет ли отменен объявленный ранее до 20 ноября режим чрезвычайного положения", - пояснил Спыну. Сколько Молдова потратила на альтернативные закупкиМолдова потратила около 17 миллионов долларов на закупку природного газа из альтернативных источников, отметил Спыну."Средняя цена, по которой Energocom делал закупки за последнюю неделю, составила 994 доллара за тысячу кубометров", - уточнил Спыну.Он также подчеркнул, что 12 миллионов кубометров газа, закупленные у украинской компании "Нафтогаз" по результатам последнего тендера, объявленного Energocom, уже поступили в страну.В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев Во время брифинга Спыну ответил на вопрос, сможет ли Молдова в будущем закупать природный газ и получать его через газопровод Яссы-Унгены-Кишинев. Как отметил Спыну, Румыния пока не использовала данный газопровод в коммерческих целях. Однако он добавил, что Молдова уже получила немного газа через эту систему. "В республику поступило порядка 1,5 миллионов кубометров газа, которые были необходимы для поддержания давления в газовой системе", - пояснил вице-премьер. По его словам, "Газпром" имеет газопроводы по доставке голубого топлива в Молдову, а газопровод Румынии остается рабочим, и любая компания при необходимости может через него переправлять газ. Что будет с европейской помощьюСумма в 60 миллионов евро, предоставленная Молдова Европейским союзом для управления энергетическим кризисом, будет направлена на помощь людям и компаниям в стране в холодный период года, сообщил Спыну. "Мы ждем поступления этих денег, потому что мы все еще понимаем, что нам нужно быть рядом с людьми и предложить пакет поддержки потребления газа в холодное время года", - сказал Спыну.Ранее ЕС заявил о выделении Молдове этой дополнительной суммы и предполагалось, что деньги направят на закупку газа из альтернативных источников. Однако позднее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель на на брифинге в Брюсселе рассказал, что средства предоставлены изначально лишь для поддержки граждан и населения в период кризиса. Прогноз по тарифу от эксперта Экономист Вячеслав Ионицэ полагает, что нынешний газовый кризис будет менее болезненным, чем рост цен на газ в 2012-2014 годах.“Молдова в этом году будет платить за природный газ в среднем 350 долларов за 1000 кубометров. Эта среднегодовая цена в 2,3 раза выше, чем в прошлом году, но ниже, чем в период самых высоких цен 2012-2014 годов, когда Молдова платила 391 доллар США за 1000 кубометров газа”, - пишет Ионицэ.По словам эксперта, рост в этом году во многом обусловлен повышением цен в октябре, когда у Молдовы не было контракта с "Газпромом”, и природный газ приходилось покупать по рекордной цене 790 долларов. Чтобы покрыть расходы на импорт, по прогнозам Ионицэ, НАРЭ должно будет повысить тариф для населения минимум на 30%, что означает цену не меньше 6,5 лея за кубометр природного газа.Эта цена выше нынешней (4,9 лея), но ниже максимального тарифа в 7,18 лея за кубометр, действовавшего в Молдове в 2015 году.

https://ru.sputnik.md/20211101/pravitelstve-opublikovali-protokol-peregovorov-gazpromom-46079016.html

https://ru.sputnik.md/20211027/zakupka-gaz-evropa-moldova-45953456.html

https://ru.sputnik.md/20201202/tot-zhe-gaz-tolko-v-profil-komu-budet-vygoden-gazoprovod-iz-romania-v-moldova-32732590.html

https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-tarify-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastut-v-noyabre--46073600.html

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в молдове, "газпром", молдовагаз, поставки газа