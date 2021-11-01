https://ru.sputnik.md/20211101/kak-moldova-zadolzhala-gazpromu-46061277.html
Как Молдова задолжала "Газпрому"
Как Молдова задолжала "Газпрому"
В этом выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" бывший министр энергетики Молдовы расскажет, как был сформирован газовый долг Молдовы перед "Газпромом".
2021-11-01T08:30+0200
2021-11-01T08:30+0200
2021-11-01T08:30+0200
радио
газ
долг
россия
молдова
утро на sputnik’e
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/01/46062754_0:0:3453:1943_1920x0_80_0_0_6797f4f64f40fc856fe50b05943f8e95.jpg
Правительство Молдовы и российская компания "Газпром" продлили контракт на поставку природного газа на 5 лет. Таким образом удалось преодолеть разногласия между Молдовой и Россией, которые привели в последние недели к острой нехватке газа в республике."Газпром" в своем заявлении 29 октября назвал условия нового соглашения взаимовыгодными. Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну сообщил 30 октября, что на переговорах приняли предложенную молдавской делегацией формулу цены, которая рассчитывается на основании рыночных цен на газ и нефть. Поставки газа, с учетом заново определенной цены, начнутся 1 ноября 2021 года. Андрей Спыну объявил, что в ноябре Молдова будет платить 450 долларов за тысячу кубометров.Что касается долга, образованного в "Молдовагаз", его независимый аудит проведут в 2022 году. Почему у Молдовы появились проблемы с газом? Как страна сформировала долги за природный газ, и в чем "корень" газового спора между "Газпромом" и "Молдовагаз"?Эти вопросы мы обсудили в радиостудии Sputnik Молдова с бывшим министром энергетики Молдовы Якобом Тимчуком.
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/01/46062754_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_be85b9603cec2a6d224291a0939aed5b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
газ, долг, россия, молдова, утро на sputnik’e, видео
Как Молдова задолжала "Газпрому"
В этом выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" бывший министр энергетики Молдовы расскажет, как был сформирован газовый долг Молдовы перед "Газпромом".
Правительство Молдовы и российская компания "Газпром" продлили контракт на поставку природного газа на 5 лет. Таким образом удалось преодолеть разногласия между Молдовой и Россией, которые привели в последние недели к острой нехватке газа в республике.
"Газпром" в своем заявлении 29 октября назвал условия нового соглашения взаимовыгодными. Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну сообщил 30 октября, что на переговорах приняли предложенную молдавской делегацией формулу цены, которая рассчитывается на основании рыночных цен на газ и нефть. Поставки газа, с учетом заново определенной цены, начнутся 1 ноября 2021 года. Андрей Спыну объявил, что в ноябре Молдова будет платить 450 долларов за тысячу кубометров.
Что касается долга, образованного в "Молдовагаз", его независимый аудит проведут в 2022 году.
"На основании этого аудита определят сумму, и у нас будут новые переговоры по определению способа и сроков выплаты долга "Молдовагаз", – сказал министр инфраструктуры Молдовы.
Почему у Молдовы появились проблемы с газом? Как страна сформировала долги за природный газ, и в чем "корень" газового спора между "Газпромом" и "Молдовагаз"?
Эти вопросы мы обсудили в радиостудии Sputnik Молдова
с бывшим министром энергетики Молдовы Якобом Тимчуком.