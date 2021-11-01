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Где в Кишиневе 1 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 1 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
2021-11-01T10:29+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 1 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Чеканы на пересечении проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Петру Заднипру.Автобус отправится в Криково и будет находиться на улице Кишиневской, 108, возле Центра здоровья.Где будут находится пункты вакцинации 2 ноябряТроллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Мирон Костин, у парка афганцев.Автобус отправится в Бубуечь и будет находиться на улице Тоадер Бубуйонг, 28, возле примэрии.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211030/covid-19-moldova-vaktsina-gripp-46044617.html
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 1 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

10:29 01.11.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 1 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Чеканы на пересечении проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Петру Заднипру.
Автобус отправится в Криково и будет находиться на улице Кишиневской, 108, возле Центра здоровья.

Где будут находится пункты вакцинации 2 ноября

Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Мирон Костин, у парка афганцев.
Автобус отправится в Бубуечь и будет находиться на улице Тоадер Бубуйонг, 28, возле примэрии.
Вакцинация против гриппа в Калининграде - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
Общество
В Молдове возможна одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа
30 октября, 19:31

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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