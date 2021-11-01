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Красносельский: газовая проблема решена
Красносельский: газовая проблема решена
Газ поступает в Приднестровье в объемах, достаточных для полного покрытия существующих нужд, в том числе связанных с теплоснабжением.
2021-11-01T14:02+0200
2021-11-01T14:02+0200
приднестровье
газ
экономика
в молдове
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Газ поступает в Приднестровье в объемах, достаточных для полного покрытия существующих нужд, в том числе связанных с теплоснабжением. Об этом заявил в понедельник приднестровский лидер Вадим Красносельский.К середине недели, по его словам, все промышленные предприятия, которые были временно переведены на режим энергоресурсной экономии, вернуться к обычным условиям работы.Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Газовый кризис в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211101/gazprom-nachinaet-1-noyabrya-postavki-gaza-moldovu-46070213.html
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Евгений Чебан
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приднестровье, газ, в молдове, вадим красносельский

Красносельский: газовая проблема решена

14:02 01.11.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья / Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в с российской делегацией
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в с российской делегацией - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья /
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Молдавская ГРЭС планирует нарастить производство электроэнергии, чтобы компенсировать недопроизводство в октябре.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Газ поступает в Приднестровье в объемах, достаточных для полного покрытия существующих нужд, в том числе связанных с теплоснабжением. Об этом заявил в понедельник приднестровский лидер Вадим Красносельский.

"На Молдавской ГРЭС полноценно работают четыре блока. Предстоит нарастить выработку электроэнергии, чтобы наверстать октябрьское недопроизводство", - добавил Красносельский.

К середине недели, по его словам, все промышленные предприятия, которые были временно переведены на режим энергоресурсной экономии, вернуться к обычным условиям работы.
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.

Газовый кризис в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.
В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Газокомпрессорная станция - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
Общество
"Газпром" начинает с 1 ноября поставки газа в Молдову по пятилетнему контракту
12:30
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
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