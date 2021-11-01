https://ru.sputnik.md/20211101/krasnyy-kod-shkola-gagauzia-prodlili-osennie-kanikuly-46082275.html
"Красный код": в нескольких школах Гагаузии продлили осенние каникулы
"Красный код": в нескольких школах Гагаузии продлили осенние каникулы
"Красный код" из-за пандемии коронавируса: в нескольких школах Гагаузии продлили осенние каникулы
2021-11-01T16:35+0200
2021-11-01T16:35+0200
2021-11-01T16:35+0200
коронавирус
школы
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гагаузия
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КОМРАТ, 1 ноя - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии большинство школ с 1 ноября возвращаются к учебе. Осенние каникулы было решено продлить на одну неделю только в учебных заведениях тех населенных пунктов, где действует "красный код" ковид-опасности. Речь идет о гимназии коммуны Светлый и теоретическом лицее села Русская Киселия.Как рассказала Sputnik Молдова начальник Главного управления образования Гагаузии Наталия Кристева, школьникам, которые 1-5 ноября вынуждены пропускать уроки, в обязательном порядке придется их отработать.В целом, эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях автономии оставляет желать лучшего. Регистрируются новые случаи заболевания как среди учащихся, так и среди педагогов.Накануне осенних каникул в учебных заведениях Гагаузии было выявлено около 30 случаев коронавируса среди учащихся. Более 500 учеников находились на самоизоляции.По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро, 1 ноября, в ковид-отделениях больниц автономии находятся 114 пациентов, из них 49 – в тяжелом состоянии. В выходные дни умерли пять пациентов с COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20211101/protest-u-kabmina--roditeli-trebuyut-otmenit-prodlenie-shkolnykh-kanikul-46079119.html
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школы, каникулы, гагаузия
"Красный код": в нескольких школах Гагаузии продлили осенние каникулы
Незапланированные каникулы молдавские школьники должны будут компенсировать. Уроки до конца первого семестра должны быть проведены.
КОМРАТ, 1 ноя - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии большинство школ с 1 ноября возвращаются к учебе. Осенние каникулы было решено продлить на одну неделю только в учебных заведениях тех населенных пунктов, где действует "красный код" ковид-опасности. Речь идет о гимназии коммуны Светлый и теоретическом лицее села Русская Киселия.
Как рассказала Sputnik Молдова
начальник Главного управления образования Гагаузии Наталия Кристева, школьникам, которые 1-5 ноября вынуждены пропускать уроки, в обязательном порядке придется их отработать.
"Это должно быть сделано до конца первого семестра. Все уроки должны быть проведены, причем в режиме офлайн. Какой будет отработка уроков, будет решать администрация учебных заведений. Это могут быть дополнительные уроки в течение каждого рабочего дня или в субботу", - сказала Наталия Кристева.
В целом, эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях автономии оставляет желать лучшего. Регистрируются новые случаи заболевания как среди учащихся, так и среди педагогов.
Накануне осенних каникул в учебных заведениях Гагаузии было выявлено около 30 случаев коронавируса среди учащихся. Более 500 учеников находились на самоизоляции.
По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро, 1 ноября, в ковид-отделениях больниц автономии находятся 114 пациентов, из них 49 – в тяжелом состоянии. В выходные дни умерли пять пациентов с COVID-19.