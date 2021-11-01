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Курс валют на пятницу: доллар растет, остальные валюты дешевеют
Курс валют на пятницу: доллар растет, остальные валюты дешевеют
Национальный банк установил курс доллара, евро, рубля, гривны и румынского лея
2021-11-01T22:03+0200
2021-11-01T22:03+0200
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 1 ноября. Евро и доллар США, как и другие основные валюты, продолжают расти по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на 12 банов и закрепится на уровне 20,2199 лея.Доллар вырастет в цене на один бан и будет стоить 17,4708 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 29 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2465 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6639 лея. Румынский лей понизится в цене до 4,0857 в пересчете на национальную валюту.
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Александр Исаев
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на пятницу: доллар растет, остальные валюты дешевеют

22:03 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Carauscurs valutar
curs valutar - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 1 ноября. Евро и доллар США, как и другие основные валюты, продолжают расти по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле на 12 банов и закрепится на уровне 20,2199 лея.
Доллар вырастет в цене на один бан и будет стоить 17,4708 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.
В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.
Что касается остальных валют, то 29 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2465 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6639 лея. Румынский лей понизится в цене до 4,0857 в пересчете на национальную валюту.
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