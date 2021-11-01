https://ru.sputnik.md/20211101/lavrov-zayavleniya-kiev-minskie-soglasheniya-ukraina-46093027.html
Лавров: заявления Киева о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины
Лавров: заявления Киева о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины
Лавров: заявления Киева о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины
2021-11-01T22:13+0200
2021-11-01T22:13+0200
2021-11-01T22:13+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Минские соглашения создавались, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, а не разрушать страну, как утверждает Киев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Они провозглашают разнонаправленные вещи устами не только персонажей типа А.Н. Арестовича (он какой-то полуфакультативный советник), либо главы офиса президента А.Б. Ермака, либо устами Д.А. Шмыгаля, либо самого президента В.А. Зеленского. Но логика у них одна: Минские соглашение выполнять не надо и нельзя, потому что это разрушит Украину. Ничего не может быть дальше от истины. Минские соглашения были созданы в результате семнадцатичасовых переговоров ровно для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины", - сказал он в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".По его словам, изначально Луганская и Донецкая республики, провозгласив свою независимость, даже обижались на Россию, когда их начали уговаривать найти общий язык с Киевом, передает РИА Новости."Какие бы новые власти ни были, это наша соседняя, братская страна. Российская Федерация в Минске после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений убедила представителей Донецка и Луганска тоже поставить свои подписи под этим документом", - напомнил Лавров.
https://ru.sputnik.md/20211031/lavrov-vstrecha-direktor-voz-g20-46050586.html
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Минские соглашения создавались, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, а не разрушать страну, как утверждает Киев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они провозглашают разнонаправленные вещи устами не только персонажей типа А.Н. Арестовича (он какой-то полуфакультативный советник), либо главы офиса президента А.Б. Ермака, либо устами Д.А. Шмыгаля, либо самого президента В.А. Зеленского. Но логика у них одна: Минские соглашение выполнять не надо и нельзя, потому что это разрушит Украину. Ничего не может быть дальше от истины. Минские соглашения были созданы в результате семнадцатичасовых переговоров ровно для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины", - сказал он в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".
По его словам, изначально Луганская и Донецкая республики, провозгласив свою независимость, даже обижались на Россию, когда их начали уговаривать найти общий язык с Киевом, передает РИА Новости
.
"Какие бы новые власти ни были, это наша соседняя, братская страна. Российская Федерация в Минске после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений убедила представителей Донецка и Луганска тоже поставить свои подписи под этим документом", - напомнил Лавров.