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В Минобразования ответили на просьбу родителей отменить продление каникул
В Минобразования ответили на просьбу родителей отменить продление каникул
В министерстве объяснили решение продлить каникулы и сообщили, что не могут пересмотреть это решение.
2021-11-01T17:02+0200
2021-11-01T17:02+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Министерстве образования и исследований Молдовы приняли к сведению петицию группы родителей отменить решение о продлении каникул. В ведомстве отметили, что с пониманием относятся к переживаниям родителей, но не стали пересматривать свое решение. Как уточнили в министерстве, приказ о продлении каникул был принят после рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии для предотвращения распространения инфекции COVID-19. В то же время в министерстве подчеркнули, что каникулы продлили лишь в учебных заведениях населенных пунктов, где был введен "красный код" ковид-опасности. В заключение в министерстве отметили, что понимают недовольство родителей, но одна из главных задач ведомства - это заботиться о здоровье и безопасности учителей и школьников. Ранее с просьбой пересмотреть решение о продлении каникул также выступил примар Кишинева Ион Чебан. Также в понедельник прошел протест возле здания правительства, где родители выступили с тем же требованием. Рекомендацию продлить каникулы еще на неделю, до 8 ноября, вынесла Национальная чрезвычайная комиссия. В четверг, 28 октября, эту рекомендацию утвердили в Министерстве образования и исследований. Каникулы продлили в населенных пунктах и административных единицах, где был объявлен "красный код" ковид-опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, а также об АТО Гагаузия.
https://ru.sputnik.md/20211101/protest-u-kabmina--roditeli-trebuyut-otmenit-prodlenie-shkolnykh-kanikul-46079119.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, каникулы

В Минобразования ответили на просьбу родителей отменить продление каникул

17:02 01.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В министерстве объяснили решение продлить каникулы и сообщили, что не могут пересмотреть это решение.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Министерстве образования и исследований Молдовы приняли к сведению петицию группы родителей отменить решение о продлении каникул. В ведомстве отметили, что с пониманием относятся к переживаниям родителей, но не стали пересматривать свое решение.
Как уточнили в министерстве, приказ о продлении каникул был принят после рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии для предотвращения распространения инфекции COVID-19.
В то же время в министерстве подчеркнули, что каникулы продлили лишь в учебных заведениях населенных пунктов, где был введен "красный код" ковид-опасности.
"Каникулы продлены до 8 ноября лишь в 422 учебных заведениях. А еще в 817 школах и лицеях занятия начались 1 ноября, как и было запланировано ранее", - пояснили в в ведомстве.
В заключение в министерстве отметили, что понимают недовольство родителей, но одна из главных задач ведомства - это заботиться о здоровье и безопасности учителей и школьников.
Ранее с просьбой пересмотреть решение о продлении каникул также выступил примар Кишинева Ион Чебан. Также в понедельник прошел протест возле здания правительства, где родители выступили с тем же требованием.
Протест родителей против продления школьных каникул - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
Общество
Протест у кабмина — родители требуют отменить продление школьных каникул
16:07
Рекомендацию продлить каникулы еще на неделю, до 8 ноября, вынесла Национальная чрезвычайная комиссия. В четверг, 28 октября, эту рекомендацию утвердили в Министерстве образования и исследований. Каникулы продлили в населенных пунктах и административных единицах, где был объявлен "красный код" ковид-опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, а также об АТО Гагаузия.
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