https://ru.sputnik.md/20211101/minobrazovaniya-otvetili-na-prosbu-roditeley-otmenit-prodlenie-kanikul-46082823.html

В Минобразования ответили на просьбу родителей отменить продление каникул

В Минобразования ответили на просьбу родителей отменить продление каникул

В министерстве объяснили решение продлить каникулы и сообщили, что не могут пересмотреть это решение.

2021-11-01T17:02+0200

2021-11-01T17:02+0200

2021-11-01T17:02+0200

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каникулы

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Министерстве образования и исследований Молдовы приняли к сведению петицию группы родителей отменить решение о продлении каникул. В ведомстве отметили, что с пониманием относятся к переживаниям родителей, но не стали пересматривать свое решение. Как уточнили в министерстве, приказ о продлении каникул был принят после рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии для предотвращения распространения инфекции COVID-19. В то же время в министерстве подчеркнули, что каникулы продлили лишь в учебных заведениях населенных пунктов, где был введен "красный код" ковид-опасности. В заключение в министерстве отметили, что понимают недовольство родителей, но одна из главных задач ведомства - это заботиться о здоровье и безопасности учителей и школьников. Ранее с просьбой пересмотреть решение о продлении каникул также выступил примар Кишинева Ион Чебан. Также в понедельник прошел протест возле здания правительства, где родители выступили с тем же требованием. Рекомендацию продлить каникулы еще на неделю, до 8 ноября, вынесла Национальная чрезвычайная комиссия. В четверг, 28 октября, эту рекомендацию утвердили в Министерстве образования и исследований. Каникулы продлили в населенных пунктах и административных единицах, где был объявлен "красный код" ковид-опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, а также об АТО Гагаузия.

https://ru.sputnik.md/20211101/protest-u-kabmina--roditeli-trebuyut-otmenit-prodlenie-shkolnykh-kanikul-46079119.html

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в молдове, молдова, каникулы