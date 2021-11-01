https://ru.sputnik.md/20211101/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46087175.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом

2021-11-01T18:50+0200

2021-11-01T18:50+0200

2021-11-01T18:50+0200

коронавирус

минздрав

эпидемия

заболеваемость

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КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1346 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено пять случаев импорта инфекции: два – из Болгарии, по одному – из Колумбии, России и Сербии.Общее число случаев заражения в стране достигло 339 114.У работников системы здравоохранения выявлено 35 случаев заражения: пять – у врачей, 21 – у медсестер, девять – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6515 тестов.В больницы госпитализировано 2077 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 175 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 19).В то же время за сутки выздоровело 1315 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 317 244.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 38 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7828.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211027/v-rossii-odobrili-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-i-grippa-45935077.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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минздрав, эпидемия, заболеваемость