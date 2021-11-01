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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом
2021-11-01T18:50+0200
2021-11-01T18:50+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1346 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено пять случаев импорта инфекции: два – из Болгарии, по одному – из Колумбии, России и Сербии.Общее число случаев заражения в стране достигло 339 114.У работников системы здравоохранения выявлено 35 случаев заражения: пять – у врачей, 21 – у медсестер, девять – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6515 тестов.В больницы госпитализировано 2077 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 175 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 19).В то же время за сутки выздоровело 1315 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 317 244.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 38 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7828.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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Александр Исаев
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минздрав, эпидемия, заболеваемость

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:50 01.11.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaSpecialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga” - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1346 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечено пять случаев импорта инфекции: два – из Болгарии, по одному – из Колумбии, России и Сербии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 339 114.
У работников системы здравоохранения выявлено 35 случаев заражения: пять – у врачей, 21 – у медсестер, девять – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 6515 тестов.
В больницы госпитализировано 2077 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 175 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 19).
В то же время за сутки выздоровело 1315 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 317 244.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 38 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7828.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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