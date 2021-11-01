https://ru.sputnik.md/20211101/nare-tseny-toplivo-46076652.html

Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Опубликованы новые максимальные цены на топливо, действительные на 2 ноября.

2021-11-01T14:38+0200

2021-11-01T14:38+0200

2021-11-01T14:38+0200

общество

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цены на топливо

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бензин

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КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные со 2 ноября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на три бана и достигнет 21,85 лея.Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,73 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.

https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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