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Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Опубликованы новые максимальные цены на топливо, действительные на 2 ноября.
2021-11-01T14:38+0200
2021-11-01T14:38+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные со 2 ноября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на три бана и достигнет 21,85 лея.Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,73 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены

14:38 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день - НАРЭ опубликовало максимальные цены на вторник.
КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные со 2 ноября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на три бана и достигнет 21,85 лея.
Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,73 лея за литр.
Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.
В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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