Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211101/nazvana-data-vstrechi-glav-mid-moldovy-i-rossii-v-moskve-46080993.html
Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве
Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве
Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве
2021-11-01T15:40+0200
2021-11-01T15:52+0200
молдова
мид
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2752/12/27521284_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_a4e6bd90759539c929c1779c6b2577de.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Встреча заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску с главой МИД России Сергеем Лавровым состоится 16-17 ноября в Москве."Программой пребывания предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Планируется обмен мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС", - говорится в сообщении МИД РФОтмечается, что "важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования".Ранее, 14 октября, Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к контактам с Молдовой."Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", – сказал Лавров.
https://ru.sputnik.md/20210910/popesku-kto-stanet-novym-poslom-moldova-russia-44646415.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2752/12/27521284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_77aaf7ace7de5522dbad5d1873049c54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, мид, сергей лавров

Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве

15:40 01.11.2021 (обновлено: 15:52 01.11.2021)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Особое место в переговорах займет вопрос урегулирования вопроса Приднестровья.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Встреча заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску с главой МИД России Сергеем Лавровым состоится 16-17 ноября в Москве.
"Программой пребывания предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Планируется обмен мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС", - говорится в сообщении МИД РФ

Отмечается, что "важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования".
Ранее, 14 октября, Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к контактам с Молдовой.
"Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", – сказал Лавров.
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
Политика
Попеску - о молдавско-российских отношениях и новом после в РФ
10 сентября, 13:40
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:29Путин: можем посмотреть на корабль США в Черном море в прицел
18:00В нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности
17:33В Греции учителей и школьников обязали проходить тестирование на COVID
17:02В Минобразования ответили на просьбу родителей отменить продление каникул
16:35"Красный код": в нескольких школах Гагаузии продлили осенние каникулы
16:07Протест у кабмина — родители требуют отменить продление школьных каникул
15:40Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве
15:36В правительстве опубликовали протокол переговоров с "Газпромом"
15:33Детали убийства ребенка в Кишиневе: тело девочки выбросили в лесополосе
15:10Какой уровень коллективного иммунитета к COVID-19 необходим: ответ Роспотребнадзора
14:38Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены
14:25Сколько Молдова потратила на альтернативные закупки газа
14:15Явная провокация: Госдума - об отправке флагманского корабля США в Черное море
14:02Красносельский: газовая проблема решена
13:50Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться
13:35Снабжение газом Румынии, Сербии и Венгрии из Болгарии прервано
13:24Спыну: тарифы на газ для потребителей вырастут в ноябре
13:15Примар Кишинева просит власти пересмотреть решение о продлении каникул
13:09Вопрос долга по газу: в ноябре пройдет заседание молдавско-российской межправкомиссии
13:00Спыну отчитался о достигнутых с "Газпромом" договоренностях по газу