https://ru.sputnik.md/20211101/nazvana-data-vstrechi-glav-mid-moldovy-i-rossii-v-moskve-46080993.html

Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве

Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве

Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве

2021-11-01T15:40+0200

2021-11-01T15:40+0200

2021-11-01T15:52+0200

молдова

мид

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2752/12/27521284_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_a4e6bd90759539c929c1779c6b2577de.jpg

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Встреча заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску с главой МИД России Сергеем Лавровым состоится 16-17 ноября в Москве."Программой пребывания предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Планируется обмен мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС", - говорится в сообщении МИД РФОтмечается, что "важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования".Ранее, 14 октября, Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к контактам с Молдовой."Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", – сказал Лавров.

https://ru.sputnik.md/20210910/popesku-kto-stanet-novym-poslom-moldova-russia-44646415.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

молдова, мид, сергей лавров