https://ru.sputnik.md/20211101/nazvana-data-vstrechi-glav-mid-moldovy-i-rossii-v-moskve-46080993.html
Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве
Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве
Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве
2021-11-01T15:40+0200
2021-11-01T15:40+0200
2021-11-01T15:52+0200
молдова
мид
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2752/12/27521284_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_a4e6bd90759539c929c1779c6b2577de.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Встреча заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску с главой МИД России Сергеем Лавровым состоится 16-17 ноября в Москве."Программой пребывания предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Планируется обмен мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС", - говорится в сообщении МИД РФОтмечается, что "важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования".Ранее, 14 октября, Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к контактам с Молдовой."Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", – сказал Лавров.
https://ru.sputnik.md/20210910/popesku-kto-stanet-novym-poslom-moldova-russia-44646415.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2752/12/27521284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_77aaf7ace7de5522dbad5d1873049c54.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
молдова, мид, сергей лавров
Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве
15:40 01.11.2021 (обновлено: 15:52 01.11.2021)
Особое место в переговорах займет вопрос урегулирования вопроса Приднестровья.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Встреча заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску с главой МИД России Сергеем Лавровым состоится 16-17 ноября в Москве.
"Программой пребывания предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Планируется обмен мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС", - говорится в сообщении МИД РФ
Отмечается, что "важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования".
Ранее, 14 октября, Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к контактам с Молдовой.
"Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", – сказал Лавров.