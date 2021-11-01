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Какой уровень коллективного иммунитета к COVID-19 необходим: ответ Роспотребнадзора
Какой уровень коллективного иммунитета к COVID-19 необходим: ответ Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора рассказала, каким должен быть уровень коллективного иммунитета, чтобы противостоять коронавирусу
2021-11-01T15:10+0200
2021-11-01T15:10+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Не менее 80% должен составлять необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.По словам Поповой, темпы вакцинации в России растут, однако необходимый показатель коллективного иммунитета пока не достигнут.Ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить, также заявила Анна Попова.По ее словам, коронавирус вступает в свой сезон, "он все-таки сезонный вирус, он это доказывает".Глава Роспотребнадзора также отметила эффективность российских вакцин против клоронавируса. "Возможные мутации просчитываются и не должны пока повлиять на действие вакцин", - заявила она.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А В конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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в мире, россия, роспотребнадзор, вакцинация, иммунитет

Какой уровень коллективного иммунитета к COVID-19 необходим: ответ Роспотребнадзора

15:10 01.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкПроизводство дизайнерских масок
Производство дизайнерских масок - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова
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Глава Роспотребнадзора рассказала, каким должен быть уровень коллективного иммунитета, чтобы противостоять коронавирусу, и о том, носит ли COVID-19 сезонный характер.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Не менее 80% должен составлять необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.
По словам Поповой, темпы вакцинации в России растут, однако необходимый показатель коллективного иммунитета пока не достигнут.

"Вирус несколько меняется и поэтому стало совершенно очевидно, что этот уровень должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране, и в нашей тоже. Вот это цифра, которую нам надо достичь, достичь ее можно в первую очередь прививками, что, собственно, сегодня и происходит. Темпы вакцинации растут, и это хороший прогностический признак", - сказала она в интервью на канале "Россия 24".

Ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить, также заявила Анна Попова.
По ее словам, коронавирус вступает в свой сезон, "он все-таки сезонный вирус, он это доказывает".
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Глава Роспотребнадзора также отметила эффективность российских вакцин против клоронавируса. "Возможные мутации просчитываются и не должны пока повлиять на действие вакцин", - заявила она.

"У нас есть определенная уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными", - уточнила Попова.

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А В конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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