https://ru.sputnik.md/20211101/neobkhodimyy-uroven-kollektivnogo-immuniteta-k-covid-19-46075851.html
Какой уровень коллективного иммунитета к COVID-19 необходим: ответ Роспотребнадзора
Какой уровень коллективного иммунитета к COVID-19 необходим: ответ Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора рассказала, каким должен быть уровень коллективного иммунитета, чтобы противостоять коронавирусу
2021-11-01T15:10+0200
2021-11-01T15:10+0200
2021-11-01T15:10+0200
коронавирус
в мире
россия
роспотребнадзор
вакцинация
иммунитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45749271_0:302:2908:1938_1920x0_80_0_0_caba4b6e66d599ebd2e9e74167b2bb31.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Не менее 80% должен составлять необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.По словам Поповой, темпы вакцинации в России растут, однако необходимый показатель коллективного иммунитета пока не достигнут.Ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить, также заявила Анна Попова.По ее словам, коронавирус вступает в свой сезон, "он все-таки сезонный вирус, он это доказывает".Глава Роспотребнадзора также отметила эффективность российских вакцин против клоронавируса. "Возможные мутации просчитываются и не должны пока повлиять на действие вакцин", - заявила она.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А В конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
https://ru.sputnik.md/20211016/rossia-kollektivnyy-immunitet-koronavirus-45567557.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45749271_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_153889add02e0e7f8c3dce15ce94ed2b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, роспотребнадзор, вакцинация, иммунитет
Какой уровень коллективного иммунитета к COVID-19 необходим: ответ Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора рассказала, каким должен быть уровень коллективного иммунитета, чтобы противостоять коронавирусу, и о том, носит ли COVID-19 сезонный характер.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik.
Не менее 80% должен составлять необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости
.
По словам Поповой, темпы вакцинации в России растут, однако необходимый показатель коллективного иммунитета пока не достигнут.
"Вирус несколько меняется и поэтому стало совершенно очевидно, что этот уровень должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране, и в нашей тоже. Вот это цифра, которую нам надо достичь, достичь ее можно в первую очередь прививками, что, собственно, сегодня и происходит. Темпы вакцинации растут, и это хороший прогностический признак", - сказала она в интервью на канале "Россия 24".
Ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить, также заявила Анна Попова.
По ее словам, коронавирус вступает в свой сезон, "он все-таки сезонный вирус, он это доказывает".
Глава Роспотребнадзора также отметила эффективность российских вакцин против клоронавируса. "Возможные мутации просчитываются и не должны пока повлиять на действие вакцин", - заявила она.
"У нас есть определенная уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными", - уточнила Попова.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А В конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".