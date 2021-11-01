https://ru.sputnik.md/20211101/neobkhodimyy-uroven-kollektivnogo-immuniteta-k-covid-19-46075851.html

Какой уровень коллективного иммунитета к COVID-19 необходим: ответ Роспотребнадзора

Какой уровень коллективного иммунитета к COVID-19 необходим: ответ Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора рассказала, каким должен быть уровень коллективного иммунитета, чтобы противостоять коронавирусу

2021-11-01T15:10+0200

2021-11-01T15:10+0200

2021-11-01T15:10+0200

коронавирус

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иммунитет

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Не менее 80% должен составлять необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.По словам Поповой, темпы вакцинации в России растут, однако необходимый показатель коллективного иммунитета пока не достигнут.Ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить, также заявила Анна Попова.По ее словам, коронавирус вступает в свой сезон, "он все-таки сезонный вирус, он это доказывает".Глава Роспотребнадзора также отметила эффективность российских вакцин против клоронавируса. "Возможные мутации просчитываются и не должны пока повлиять на действие вакцин", - заявила она.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А В конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

https://ru.sputnik.md/20211016/rossia-kollektivnyy-immunitet-koronavirus-45567557.html

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