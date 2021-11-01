https://ru.sputnik.md/20211101/neskolkikh-rayonakh-moldovy-vveden-krasnyy-kod-covid-opasnosti-46084188.html
В нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности
В нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности
Несколько крупных районов страны попали под красный код в связи с большим количеством новых случаев COVID-19
2021-11-01T18:00+0200
2021-11-01T18:00+0200
2021-11-01T18:00+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
бельцы
приднестровье
молдова
районы
муниципий
красный код
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2970/40/29704094_0:234:3096:1976_1920x0_80_0_0_389a094d20a6d34f56a9da5444d43391.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Три района Молдовы, два муниципия, а также одна территориальная единица находятся под действием "красного кода" эпидемиологической опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, Приднестровье, а также о Новоаненском, Басарабяскском и Дондюшанском районах. Неделей ранее районов под "красным кодом" было на три больше.Это следует из последней статистики Центра общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Под "желтым кодом" находятся Теленештский, Кэлэраштский, Флорештский и Кантемирский районы. Все остальные районы остаются под действием "оранжевого кода", так же как и АТО Гагагузия.В целом по районам уровень заражаемости коронавирусом превысил 262 случая на 100 тысяч населения, в связи с чем Молдова вошла в "красный код" на национальном уровне.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Что предусматривает "красный код"Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.Все эти меры введены с 1 октября и будут активны во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое действует до 30 октября.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы и АТО Гагаузия.Что значит сертификат COVID-19
https://ru.sputnik.md/20211027/v-rossii-odobrili-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-i-grippa-45935077.html
кишинев
бельцы
приднестровье
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2970/40/29704094_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_97d9890f1a2489dc12aa0210f7b1c6c3.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, бельцы, приднестровье, молдова, районы, муниципий, красный код
В нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности
Несколько крупных районов страны – под "красным кодом" в связи с большим количеством новых случаев COVID-19.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Три района Молдовы, два муниципия, а также одна территориальная единица находятся под действием "красного кода" эпидемиологической опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, Приднестровье, а также о Новоаненском, Басарабяскском и Дондюшанском районах. Неделей ранее районов под "красным кодом" было на три больше.
Это следует из последней статистики Центра общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
Под "желтым кодом" находятся Теленештский, Кэлэраштский, Флорештский и Кантемирский районы. Все остальные районы остаются под действием "оранжевого кода", так же как и АТО Гагагузия.
В целом по районам уровень заражаемости коронавирусом превысил 262 случая на 100 тысяч населения, в связи с чем Молдова вошла в "красный код" на национальном уровне.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:
"Зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;
"Желтый код" – 50-99 случаев;
"Оранжевый код" – 100-249 случаев;
"Красный код" – более 250 случаев.
Что предусматривает "красный код"
Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.
Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.
Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.
Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.
Все эти меры введены с 1 октября и будут активны во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое действует до 30 октября.
В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы и АТО Гагаузия.
Что значит сертификат COVID-19
сертификат о прохождении полной вакцинации против COVID-19 (на бумаге или в электронном варианте), подтверждение иммунизации будет действительно только спустя 14 дней после завершения вакцинации;
медицинская справка, что человек перенес инфекцию (будет действительна спустя 15 дней после излечения и до окончания срока в 180 дней, то есть полгода);
тест на наличие антител к COVID-19, который будет действителен не более 90 дней после обследования;
отрицательный результат теста на COVID-19 - экспресс тест (48 часов) или ПЦР (72 часа).