https://ru.sputnik.md/20211101/neskolkikh-rayonakh-moldovy-vveden-krasnyy-kod-covid-opasnosti-46084188.html

В нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности

В нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности

Несколько крупных районов страны попали под красный код в связи с большим количеством новых случаев COVID-19

2021-11-01T18:00+0200

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коронавирус

в молдове

кишинев

бельцы

приднестровье

молдова

районы

муниципий

красный код

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Три района Молдовы, два муниципия, а также одна территориальная единица находятся под действием "красного кода" эпидемиологической опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, Приднестровье, а также о Новоаненском, Басарабяскском и Дондюшанском районах. Неделей ранее районов под "красным кодом" было на три больше.Это следует из последней статистики Центра общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Под "желтым кодом" находятся Теленештский, Кэлэраштский, Флорештский и Кантемирский районы. Все остальные районы остаются под действием "оранжевого кода", так же как и АТО Гагагузия.В целом по районам уровень заражаемости коронавирусом превысил 262 случая на 100 тысяч населения, в связи с чем Молдова вошла в "красный код" на национальном уровне.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Что предусматривает "красный код"Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.Все эти меры введены с 1 октября и будут активны во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое действует до 30 октября.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы и АТО Гагаузия.Что значит сертификат COVID-19

https://ru.sputnik.md/20211027/v-rossii-odobrili-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-i-grippa-45935077.html

кишинев

бельцы

приднестровье

молдова

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, бельцы, приднестровье, молдова, районы, муниципий, красный код