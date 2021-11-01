https://ru.sputnik.md/20211101/oon-rezolyutsia-rossia-prizyv-gonka-vooruzheniy-kosmos-46087446.html

ООН одобрила резолюцию России с призывом прекратить гонку вооружений в космосе

ООН одобрила резолюцию России с призывом прекратить гонку вооружений в космосе

ООН одобрила резолюцию России с призывом прекратить гонку вооружений в космосе

2021-11-01T23:33+0200

2021-11-01T23:33+0200

2021-11-01T23:33+0200

россия

оон

резолюция

космос

гонка вооружений

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В ООН проект российской резолюции с призывом принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе, передает РИА Новости.Соавторами проекта резолюции выступили Армения, Египет, Зимбабве, Куба, Киргизия, Лаос, Никарагуа, Сирия и Узбекистан. За резолюцию проголосовали 126 государств, против - девять, воздержались 46.В тексте резолюции говорится, что Генассамблея ООН призывает все государства, особенно обладающие крупным космическим потенциалом, "принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве". К странам также обращен призыв сделать срочные шаги для прекращения применения силы или угрозы силой "в космическом пространстве, из космоса в отношении Земли, а также с Земли в отношении объектов в космосе".Согласно тексту, ГА ООН провозглашает, что на всех государствах лежит историческая ответственность обеспечивать мирное освоение космоса на благо человечества.Кроме того, как отмечается в проекте, ГА ООН заявляет, что "исключение космического пространства из сферы гонки вооружений и его сохранение для мирных целей должны стать неукоснительной нормой политики государств и общепризнанным международным обязательством".Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

https://ru.sputnik.md/20211030/moldova-ilon-mask-kak-strana-sobiraetsya-zapustit-kosmos-svoy-nanosputnik-46038338.html

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