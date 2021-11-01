https://ru.sputnik.md/20211101/peregovory-gaz-pas-sandu-itogi-46091287.html

Как скажутся на имидже PAS и Санду итоги газовых переговоров

Как скажутся на имидже PAS и Санду итоги газовых переговоров

Аналитик проанализировал итоги переговоров России и Молдовы по газу, подчеркнув, что по их результатам выиграли обе стороны – партия Win-win

2021-11-01T21:47+0200

2021-11-01T21:47+0200

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газ

выигрыш

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До минувшей пятницы никто не мог с уверенностью сказать, удастся ли представителям Молдовы договориться с руководством "Газпрома" о подписании газового контракта. Стороны заключили пятилетний контракт на поставки природного газа в республику.Воспользуются ли представители Партии "Действие и солидарность" (PAS) этим достижением для поднятия своего имиджа? Будет ли президент Майя Санду развивать отношения с Москвой? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком Романом Михэешем.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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