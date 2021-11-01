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Как скажутся на имидже PAS и Санду итоги газовых переговоров
Как скажутся на имидже PAS и Санду итоги газовых переговоров
Аналитик проанализировал итоги переговоров России и Молдовы по газу, подчеркнув, что по их результатам выиграли обе стороны – партия Win-win
2021-11-01T21:47+0200
2021-11-01T21:47+0200
радио
в молдове
переговоры
газ
выигрыш
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До минувшей пятницы никто не мог с уверенностью сказать, удастся ли представителям Молдовы договориться с руководством "Газпрома" о подписании газового контракта. Стороны заключили пятилетний контракт на поставки природного газа в республику.Воспользуются ли представители Партии "Действие и солидарность" (PAS) этим достижением для поднятия своего имиджа? Будет ли президент Майя Санду развивать отношения с Москвой? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком Романом Михэешем.
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Андрей Петрик
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в молдове, переговоры, газ, выигрыш, видео

Как скажутся на имидже PAS и Санду итоги газовых переговоров

21:47 01.11.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Аналитик прокомментировал итоги переговоров между Кишиневом и Москвой по поставкам российского природного газа в Молдову.
До минувшей пятницы никто не мог с уверенностью сказать, удастся ли представителям Молдовы договориться с руководством "Газпрома" о подписании газового контракта. Стороны заключили пятилетний контракт на поставки природного газа в республику.
Воспользуются ли представители Партии "Действие и солидарность" (PAS) этим достижением для поднятия своего имиджа? Будет ли президент Майя Санду развивать отношения с Москвой? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком Романом Михэешем.
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