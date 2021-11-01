https://ru.sputnik.md/20211101/peskov-o-gazovom-kontrakte-s-moldovoy-eto-kommercheskie-peregovory-46069449.html

Песков - о газовом контракте с Молдовой: это коммерческие переговоры

Песков - о газовом контракте с Молдовой: это коммерческие переговоры

Дмитрий Песков сообщил журналистам, довольна ли российская сторона подписанным с Молдовой газовым контрактом.

2021-11-01T12:20+0200

2021-11-01T12:20+0200

2021-11-01T12:20+0200

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Поскольку договоренность о поставках газа между "Газпромом" и "Молдовагазом" носит коммерческий характер, результат их "может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным", заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости."Мы неоднократно говорили, что речь идет о коммерческих переговорах, разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным", - сказал он представителям прессы, отвечая на вопрос, довольны ли в Москве договоренностями по газу с Молдовой и о том, насколько они соответствуют интересам двух стран.В понедельник российское издание "Коммерсантъ" опубликовало интервью с президентом Молдовы Майей Санду, которая также заявила, что молдавская сторона новым газовым контрактом с Россией довольна."Газпром" и "Молдовагаз" достигли соглашения 29 октября, подписав контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211101/sandu-moldova-dovolna-kontraktom-gazpromom-46062626.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, россия, молдова, переговоры, газпром, дмитрий песков, газ, "молдовагаз"