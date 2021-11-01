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https://ru.sputnik.md/20211101/pravitelstve-opublikovali-protokol-peregovorov-gazpromom-46079016.html
В правительстве опубликовали протокол переговоров с "Газпромом"
В правительстве опубликовали протокол переговоров с "Газпромом"
Правительство Молдовы опубликовало протокол переговоров с ПАО "Газпром"
2021-11-01T15:36+0200
2021-11-01T17:42+0200
общество
в молдове
правительство
молдова
переговоры
"газпром"
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы опубликовало протокол переговоров с ПАО "Газпром", которые проходили в Санкт-Петербурге по продлению контракта на поставку газа в республику. По итогам переговоров был продлен контракт на пять лет, а также в документе предусмотрено несколько договоренностей, всего восемь пунктов. 1. Для обсуждения всего комплекса вопросов, существующих в энергетическом комплекте, правительство Молдовы созовет в ноябре 2021 года заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией (далее МПК). 2. Далее в рамках МПК молдавская сторона предложит российской стороне организовать работу по подписанию межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере. 3. Стороны настоящего протокола согласились, что до конца 2022 года должно быть подписано и вступить в силу соглашение между правительствами в энергетической сфере. Соглашение будет предусматривать неизменность статуса АО "Молдовагаз" (в том числе запрет на применение принудительной реорганизации и санкций) до полного урегулирования всей суммы задолженности компании перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра. 4. До 1 мая 2020 АО "Молдолвагаз" и "Газпром" подпишут соглашение об урегулировании задолженности молдавской компании, предусматривающее погашение всей задолженности с учетом пени в течение пяти лет.5. До заключения вышеуказанного соглашения по долгу, молдавская сторона проведет независимый аудит задолженности "Молдовагаз". Окончательный отчет аудита будет согласован на уровне наблюдательного совета "Молдовагаз".6. Стороны согласились не применять санкции в отношении "Молдовагаз" до вступления в силу до конца 2022 года соглашения из пункта №3 протокола. 7. "Газпром" и "Молдовагаз" продлевают контракт от 2006 года с 1 ноября 2021 года на пять лет на условиях поставки природного газа в Молдову на взаимоприемлемых условиях, исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и к индексам ликвидной европейской торговой площадки. 8. Молдавская сторона в рамках решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдовы обеспечит принятие решений по выделению дополнительных финансовых ресурсов для оплаты потребителями природного газа правого берега Днестра расходов, связанных с осуществлением поставок газа в октябре и ноябре 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211026/dolg-moldovagaz-45927673.html
https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-tarify-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastut-v-noyabre--46073600.html
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Юлия Липовая
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в молдове, правительство, молдова, переговоры, "газпром"

В правительстве опубликовали протокол переговоров с "Газпромом"

15:36 01.11.2021 (обновлено: 17:42 01.11.2021)
© Sputnik / Александр ГальперинПАО "Газпром"
ПАО Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Представлены детали переговоров молдавской стороны и "Газпрома".
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы опубликовало протокол переговоров с ПАО "Газпром", которые проходили в Санкт-Петербурге по продлению контракта на поставку газа в республику.
По итогам переговоров был продлен контракт на пять лет, а также в документе предусмотрено несколько договоренностей, всего восемь пунктов.
1. Для обсуждения всего комплекса вопросов, существующих в энергетическом комплекте, правительство Молдовы созовет в ноябре 2021 года заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией (далее МПК).
2. Далее в рамках МПК молдавская сторона предложит российской стороне организовать работу по подписанию межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере.
3. Стороны настоящего протокола согласились, что до конца 2022 года должно быть подписано и вступить в силу соглашение между правительствами в энергетической сфере. Соглашение будет предусматривать неизменность статуса АО "Молдовагаз" (в том числе запрет на применение принудительной реорганизации и санкций) до полного урегулирования всей суммы задолженности компании перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра.
4. До 1 мая 2020 АО "Молдолвагаз" и "Газпром" подпишут соглашение об урегулировании задолженности молдавской компании, предусматривающее погашение всей задолженности с учетом пени в течение пяти лет.
5. До заключения вышеуказанного соглашения по долгу, молдавская сторона проведет независимый аудит задолженности "Молдовагаз". Окончательный отчет аудита будет согласован на уровне наблюдательного совета "Молдовагаз".
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6. Стороны согласились не применять санкции в отношении "Молдовагаз" до вступления в силу до конца 2022 года соглашения из пункта №3 протокола.
7. "Газпром" и "Молдовагаз" продлевают контракт от 2006 года с 1 ноября 2021 года на пять лет на условиях поставки природного газа в Молдову на взаимоприемлемых условиях, исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и к индексам ликвидной европейской торговой площадки.
8. Молдавская сторона в рамках решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдовы обеспечит принятие решений по выделению дополнительных финансовых ресурсов для оплаты потребителями природного газа правого берега Днестра расходов, связанных с осуществлением поставок газа в октябре и ноябре 2021 года.
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