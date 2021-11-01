https://ru.sputnik.md/20211101/primar-kishineva-prosit-vlasti-peresmotret-reshenie-prodlenii-kanikul-46072013.html
Примар Кишинева просит власти пересмотреть решение о продлении каникул
Примар Кишинева просит власти пересмотреть решение о продлении каникул
Ион Чебан считает, что школьникам продлили каникулы не из-за пандемии, а ситуации с нехваткой газа.
2021-11-01T13:15+0200
2021-11-01T13:15+0200
2021-11-01T13:15+0200
в молдове
молдова
общество
школьные каникулы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec724f92323a59ffd62f3aca7d884f5b.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан призвал центральные власти Молдовы пересмотреть решение о продлении школьных каникул на неделю и вернуть детей на уроки. Чебан отметил, что принять другое решение на местном уровне муниципальная комиссия не может, поскольку каникулы продлены Министерством образования и исследований по рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В то же время Чебан рассказал, что видел заявление Европейского регионального бюро ВОЗ, которое рекомендует и настоятельно призывает страны не закрывать школы, так как это будет означать коллапс в системе образования. "Хотя я думаю, что не это было поводом для закрытия школ, у нас уже подписан контракт с "Газпромом", и, возможно, вы пересмотрите решение и вернете столичных детей в школы. Газ уже есть, уважаемые коллеги", - написал на своей странице в социальных сетях градоначальник. Чебан подчеркнул, что детям нужна социализация и образование, поскольку сейчас для них нет даже онлайн-уроков. Градоначальник также сообщил, что в курсе недовольства родителей и проведении в понедельник соответствующего протеста. Также Чебан пообщался с некоторыми членами сообщества "Солидарные родители" и сказал им, что в данном случае муниципальная комиссия ничего сделать не может, а нужно ждать решения центральных властей.
https://ru.sputnik.md/20211031/roditeli-sozdali-onlayn-petitsiyu-trebovaniem-otmeny-prodleniya-kanikul-46052760.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d24a86a2351f8152fdc13645bd15f70e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, школьные каникулы
Примар Кишинева просит власти пересмотреть решение о продлении каникул
Ион Чебан считает, что школьникам продлили каникулы не из-за пандемии, а ситуации с нехваткой газа. Поэтому теперь детей можно вернуть на занятия.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан призвал центральные власти Молдовы пересмотреть решение о продлении школьных каникул на неделю и вернуть детей на уроки.
Чебан отметил, что принять другое решение на местном уровне муниципальная комиссия не может, поскольку каникулы продлены Министерством образования и исследований по рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
В то же время Чебан рассказал, что видел заявление Европейского регионального бюро ВОЗ, которое рекомендует и настоятельно призывает страны не закрывать школы, так как это будет означать коллапс в системе образования.
"Хотя я думаю, что не это было поводом для закрытия школ, у нас уже подписан контракт с "Газпромом", и, возможно, вы пересмотрите решение и вернете столичных детей в школы. Газ уже есть, уважаемые коллеги", - написал на своей странице в социальных сетях градоначальник.
Чебан подчеркнул, что детям нужна социализация и образование, поскольку сейчас для них нет даже онлайн-уроков.
Градоначальник также сообщил, что в курсе недовольства родителей и проведении в понедельник соответствующего протеста.
Также Чебан пообщался с некоторыми членами сообщества "Солидарные родители" и сказал им, что в данном случае муниципальная комиссия ничего сделать не может, а нужно ждать решения центральных властей.