https://ru.sputnik.md/20211101/primar-kishineva-prosit-vlasti-peresmotret-reshenie-prodlenii-kanikul-46072013.html

Примар Кишинева просит власти пересмотреть решение о продлении каникул

Примар Кишинева просит власти пересмотреть решение о продлении каникул

Ион Чебан считает, что школьникам продлили каникулы не из-за пандемии, а ситуации с нехваткой газа.

2021-11-01T13:15+0200

2021-11-01T13:15+0200

2021-11-01T13:15+0200

в молдове

молдова

общество

школьные каникулы

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан призвал центральные власти Молдовы пересмотреть решение о продлении школьных каникул на неделю и вернуть детей на уроки. Чебан отметил, что принять другое решение на местном уровне муниципальная комиссия не может, поскольку каникулы продлены Министерством образования и исследований по рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В то же время Чебан рассказал, что видел заявление Европейского регионального бюро ВОЗ, которое рекомендует и настоятельно призывает страны не закрывать школы, так как это будет означать коллапс в системе образования. "Хотя я думаю, что не это было поводом для закрытия школ, у нас уже подписан контракт с "Газпромом", и, возможно, вы пересмотрите решение и вернете столичных детей в школы. Газ уже есть, уважаемые коллеги", - написал на своей странице в социальных сетях градоначальник. Чебан подчеркнул, что детям нужна социализация и образование, поскольку сейчас для них нет даже онлайн-уроков. Градоначальник также сообщил, что в курсе недовольства родителей и проведении в понедельник соответствующего протеста. Также Чебан пообщался с некоторыми членами сообщества "Солидарные родители" и сказал им, что в данном случае муниципальная комиссия ничего сделать не может, а нужно ждать решения центральных властей.

https://ru.sputnik.md/20211031/roditeli-sozdali-onlayn-petitsiyu-trebovaniem-otmeny-prodleniya-kanikul-46052760.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, школьные каникулы