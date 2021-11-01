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Примар Кишинева просит власти пересмотреть решение о продлении каникул
Примар Кишинева просит власти пересмотреть решение о продлении каникул
Ион Чебан считает, что школьникам продлили каникулы не из-за пандемии, а ситуации с нехваткой газа.
2021-11-01T13:15+0200
2021-11-01T13:15+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан призвал центральные власти Молдовы пересмотреть решение о продлении школьных каникул на неделю и вернуть детей на уроки. Чебан отметил, что принять другое решение на местном уровне муниципальная комиссия не может, поскольку каникулы продлены Министерством образования и исследований по рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В то же время Чебан рассказал, что видел заявление Европейского регионального бюро ВОЗ, которое рекомендует и настоятельно призывает страны не закрывать школы, так как это будет означать коллапс в системе образования. "Хотя я думаю, что не это было поводом для закрытия школ, у нас уже подписан контракт с "Газпромом", и, возможно, вы пересмотрите решение и вернете столичных детей в школы. Газ уже есть, уважаемые коллеги", - написал на своей странице в социальных сетях градоначальник. Чебан подчеркнул, что детям нужна социализация и образование, поскольку сейчас для них нет даже онлайн-уроков. Градоначальник также сообщил, что в курсе недовольства родителей и проведении в понедельник соответствующего протеста. Также Чебан пообщался с некоторыми членами сообщества "Солидарные родители" и сказал им, что в данном случае муниципальная комиссия ничего сделать не может, а нужно ждать решения центральных властей.
https://ru.sputnik.md/20211031/roditeli-sozdali-onlayn-petitsiyu-trebovaniem-otmeny-prodleniya-kanikul-46052760.html
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в молдове, молдова, школьные каникулы

Примар Кишинева просит власти пересмотреть решение о продлении каникул

13:15 01.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Ион Чебан считает, что школьникам продлили каникулы не из-за пандемии, а ситуации с нехваткой газа. Поэтому теперь детей можно вернуть на занятия.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан призвал центральные власти Молдовы пересмотреть решение о продлении школьных каникул на неделю и вернуть детей на уроки.
Чебан отметил, что принять другое решение на местном уровне муниципальная комиссия не может, поскольку каникулы продлены Министерством образования и исследований по рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
В то же время Чебан рассказал, что видел заявление Европейского регионального бюро ВОЗ, которое рекомендует и настоятельно призывает страны не закрывать школы, так как это будет означать коллапс в системе образования.
"Хотя я думаю, что не это было поводом для закрытия школ, у нас уже подписан контракт с "Газпромом", и, возможно, вы пересмотрите решение и вернете столичных детей в школы. Газ уже есть, уважаемые коллеги", - написал на своей странице в социальных сетях градоначальник.
Чебан подчеркнул, что детям нужна социализация и образование, поскольку сейчас для них нет даже онлайн-уроков.
Градоначальник также сообщил, что в курсе недовольства родителей и проведении в понедельник соответствующего протеста.
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Родители создали онлайн-петицию с требованием отмены продления каникул
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Также Чебан пообщался с некоторыми членами сообщества "Солидарные родители" и сказал им, что в данном случае муниципальная комиссия ничего сделать не может, а нужно ждать решения центральных властей.
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