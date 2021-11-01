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Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день ноября
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день ноября
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.
2021-11-01T07:00+0200
2021-11-01T07:00+0200
молдова
ноябрь
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами туман.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +0 до +5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 ноября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.Во вторник, 2 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября.Праздники и народные приметыПравославная церковь 1 ноября почитает память святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца, Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского, Пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских.Согласно народным приметам, если в этот день на улице тепло, то весна окажется теплой, и зима не будет морозной. Считалось, если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться некоторой болтливостью, а его талисманом является гранат.
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молдова, ноябрь, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день ноября

07:00 01.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +0 до +5 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 ноября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.
Во вторник, 2 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 1 ноября почитает память святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца, Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского, Пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
Вчера, 07:30
Согласно народным приметам, если в этот день на улице тепло, то весна окажется теплой, и зима не будет морозной. Считалось, если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться некоторой болтливостью, а его талисманом является гранат.
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