https://ru.sputnik.md/20211101/prognoz-pogody-46059499.html
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день ноября
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день ноября
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.
2021-11-01T07:00+0200
2021-11-01T07:00+0200
2021-11-01T07:00+0200
молдова
ноябрь
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами туман.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +0 до +5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 ноября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.Во вторник, 2 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября.Праздники и народные приметыПравославная церковь 1 ноября почитает память святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца, Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского, Пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских.Согласно народным приметам, если в этот день на улице тепло, то весна окажется теплой, и зима не будет морозной. Считалось, если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться некоторой болтливостью, а его талисманом является гранат.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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молдова, ноябрь, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день ноября
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +0 до +5 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 ноября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.
Во вторник, 2 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 1 ноября почитает память святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца, Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского, Пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских.
Согласно народным приметам, если в этот день на улице тепло, то весна окажется теплой, и зима не будет морозной. Считалось, если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться некоторой болтливостью, а его талисманом является гранат.