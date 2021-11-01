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Протест у кабмина — родители требуют отменить продление школьных каникул
Протест у кабмина — родители требуют отменить продление школьных каникул
Родители считают, что продление каникул плохо отразится на воспитании детей
2021-11-01T16:07+0200
2021-11-01T16:07+0200
общество
каникулы
эпидемия
школа
родители
протест
кабмин
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КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Активисты общественной организации "Солидарные родители" провели пикет у здания правительства, требуя отменить продление школьных каникул до 7 ноября.Осенние каникулы у школьников должны были продлиться до 1 ноября. Однако по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, в связи с обострением эпидемиологической обстановки, они были продлены на неделю."Солидарные родители" считают, что продление каникул не обосновано никакими объективными обстоятельствами и отрицательно скажется на успеваемости детей. Кроме того, заявляет родительская организация, этим решением взрослых поставили перед выбором — оставлять школьников младших классов без присмотра дома или же пожертвовать работой.По мнению активистов, дополнительная неделя каникул не остановит эпидемию и не поможет снизить заболеваемость в условиях, когда общественный транспорт переполнен, а доступ на рынки, в магазины и кафе осуществляется без серьезных ограничений.
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каникулы, эпидемия, школа, родители, протест, кабмин

Протест у кабмина — родители требуют отменить продление школьных каникул

16:07 01.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausПротест родителей против продления школьных каникул
Протест родителей против продления школьных каникул - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Родители учеников средних школ считают, что продление каникул плохо отразится на успеваемости детей.
КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Активисты общественной организации "Солидарные родители" провели пикет у здания правительства, требуя отменить продление школьных каникул до 7 ноября.
Осенние каникулы у школьников должны были продлиться до 1 ноября. Однако по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, в связи с обострением эпидемиологической обстановки, они были продлены на неделю.
"Солидарные родители" считают, что продление каникул не обосновано никакими объективными обстоятельствами и отрицательно скажется на успеваемости детей. Кроме того, заявляет родительская организация, этим решением взрослых поставили перед выбором — оставлять школьников младших классов без присмотра дома или же пожертвовать работой.
© Sputnik / Mihai CarausПетиция родителей против продления школьных каникул
Петиция родителей против продления школьных каникул - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
Петиция родителей против продления школьных каникул
© Sputnik / Mihai Caraus
По мнению активистов, дополнительная неделя каникул не остановит эпидемию и не поможет снизить заболеваемость в условиях, когда общественный транспорт переполнен, а доступ на рынки, в магазины и кафе осуществляется без серьезных ограничений.
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