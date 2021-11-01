https://ru.sputnik.md/20211101/protest-u-kabmina--roditeli-trebuyut-otmenit-prodlenie-shkolnykh-kanikul-46079119.html

Протест у кабмина — родители требуют отменить продление школьных каникул

Протест у кабмина — родители требуют отменить продление школьных каникул

Родители считают, что продление каникул плохо отразится на воспитании детей

2021-11-01T16:07+0200

2021-11-01T16:07+0200

2021-11-01T16:07+0200

общество

каникулы

эпидемия

школа

родители

протест

кабмин

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КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Активисты общественной организации "Солидарные родители" провели пикет у здания правительства, требуя отменить продление школьных каникул до 7 ноября.Осенние каникулы у школьников должны были продлиться до 1 ноября. Однако по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, в связи с обострением эпидемиологической обстановки, они были продлены на неделю."Солидарные родители" считают, что продление каникул не обосновано никакими объективными обстоятельствами и отрицательно скажется на успеваемости детей. Кроме того, заявляет родительская организация, этим решением взрослых поставили перед выбором — оставлять школьников младших классов без присмотра дома или же пожертвовать работой.По мнению активистов, дополнительная неделя каникул не остановит эпидемию и не поможет снизить заболеваемость в условиях, когда общественный транспорт переполнен, а доступ на рынки, в магазины и кафе осуществляется без серьезных ограничений.

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

каникулы, эпидемия, школа, родители, протест, кабмин