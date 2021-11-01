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Путин: можем посмотреть на корабль США в Черном море в прицел
Путин: можем посмотреть на корабль США в Черном море в прицел
Путин о появлении американского корабля: можем посмотреть на корабль США в Черном море в прицел
2021-11-01T18:29+0200
2021-11-01T18:29+0200
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в мире
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владимир путин
черное море
корабль
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря военного корабля США, заявив, что на судно можно посмотреть или через бинокль, или через прицел, передает РИА Новости."Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил."Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", - сказал Путин на совещании.Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отправку эсминца США в Черное море, заявив, что российская сторона готова надежно обеспечить безопасность в акватории. В субботу, 30 октября, стало известно, что в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер", за ним следят силы и средства Черноморского флота.
https://ru.sputnik.md/20211030/esminets-ssha-chernoe-more-46036023.html
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в мире, сша, владимир путин, черное море, корабль

Путин: можем посмотреть на корабль США в Черном море в прицел

18:29 01.11.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
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Военный корабль США направился в Черное море для совместных операций с силами НАТО.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря военного корабля США, заявив, что на судно можно посмотреть или через бинокль, или через прицел, передает РИА Новости.
"Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.

Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил.
"Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", - сказал Путин на совещании.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отправку эсминца США в Черное море, заявив, что российская сторона готова надежно обеспечить безопасность в акватории. В субботу, 30 октября, стало известно, что в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер", за ним следят силы и средства Черноморского флота.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море
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