https://ru.sputnik.md/20211101/sandu-moldavsko-rossiyskikh-otnosheniyakh-est-dialog-na-raznykh-urovnyakh-46064844.html

Санду - о молдавско-российских отношениях: у нас есть диалог на разных уровнях

Санду - о молдавско-российских отношениях: у нас есть диалог на разных уровнях

Майя Санду рассказала, почему за год пребывания в должности президента Молдовы так и не посетила Москву с визитом.

2021-11-01T11:32+0200

2021-11-01T11:32+0200

2021-11-01T11:32+0200

политика

в молдове

россия

молдавско-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45366365_0:0:1533:863_1920x0_80_0_0_759e1f86f0a260d32b79d30123c09dc5.jpg

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Между Молдовой и Россией существует диалог в разных направлениях, он может стать платформой для подготовки будущей встречи на высшем уровне. Об этом в интервью российской газете "Коммерсантъ" ("Ъ") заявила президент Республики Молдова Майя Санду.Главе государства задали вопрос, почему за год пребывания на посту президента она ни разу не посетила Москву и не встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Санду, такая встреча "не решит все вопросы". Однако двусторонний диалог - есть, отмечает она.Отвечая на вопрос корреспондента "Ъ" о том, можно ли причислить Россию к друзьям Молдовы, Санду отметила, что понятие "друзья" - "это тогда, когда есть взаимное уважение"."Я сегодня вижу это взаимоуважение, и я надеюсь, что это будет и дальше. (...) Нам очень важно создать консолидированное общество здесь, в Молдове. Я бы хотела, чтобы мы были более внимательны, когда обсуждаем чувствительные вещи, чтобы не навредить процессу консолидации общества и чтобы не ссорить народ Молдовы с народом России", - отметила президент.Ранее в эфире одного из молдавских телеканалов Санду заявляла, что посетит Россию как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, россия, молдавско-российские отношения