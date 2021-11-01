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Санду - о молдавско-российских отношениях: у нас есть диалог на разных уровнях
Санду - о молдавско-российских отношениях: у нас есть диалог на разных уровнях
Майя Санду рассказала, почему за год пребывания в должности президента Молдовы так и не посетила Москву с визитом.
2021-11-01T11:32+0200
2021-11-01T11:32+0200
2021-11-01T11:32+0200
политика
в молдове
россия
молдавско-российские отношения
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Между Молдовой и Россией существует диалог в разных направлениях, он может стать платформой для подготовки будущей встречи на высшем уровне. Об этом в интервью российской газете "Коммерсантъ" ("Ъ") заявила президент Республики Молдова Майя Санду.Главе государства задали вопрос, почему за год пребывания на посту президента она ни разу не посетила Москву и не встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Санду, такая встреча "не решит все вопросы". Однако двусторонний диалог - есть, отмечает она.Отвечая на вопрос корреспондента "Ъ" о том, можно ли причислить Россию к друзьям Молдовы, Санду отметила, что понятие "друзья" - "это тогда, когда есть взаимное уважение"."Я сегодня вижу это взаимоуважение, и я надеюсь, что это будет и дальше. (...) Нам очень важно создать консолидированное общество здесь, в Молдове. Я бы хотела, чтобы мы были более внимательны, когда обсуждаем чувствительные вещи, чтобы не навредить процессу консолидации общества и чтобы не ссорить народ Молдовы с народом России", - отметила президент.Ранее в эфире одного из молдавских телеканалов Санду заявляла, что посетит Россию как только это позволит эпидемиологическая ситуация.
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в молдове, россия, молдавско-российские отношения
Санду - о молдавско-российских отношениях: у нас есть диалог на разных уровнях
Майя Санду рассказала, почему за год пребывания в должности президента Молдовы так и не посетила Москву с визитом.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik.
Между Молдовой и Россией существует диалог в разных направлениях, он может стать платформой для подготовки будущей встречи на высшем уровне. Об этом в интервью российской газете "Коммерсантъ"
("Ъ") заявила президент Республики Молдова Майя Санду.
Главе государства задали вопрос, почему за год пребывания на посту президента она ни разу не посетила Москву и не встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Санду, такая встреча "не решит все вопросы". Однако двусторонний диалог - есть, отмечает она.
У нас есть эти контакты. Я сказала, что у нас с первых дней формирования правительства одна из первых встреч была с господином Козаком. Мы обсуждали принципы наших отношений. Если вы говорите про встречу на высшем уровне, то, во-первых, я не считаю, что эта одна встреча решит все вопросы. У нас есть диалог на разных уровнях, и на разных уровнях мы должны получить договоренности по разным вопросам нашей повестки. И это станет платформой для того, чтобы потом договориться о встрече на высшем уровне.
Майя Санду
президент Республики Молдова
Отвечая на вопрос корреспондента "Ъ" о том, можно ли причислить Россию к друзьям Молдовы, Санду отметила, что понятие "друзья" - "это тогда, когда есть взаимное уважение".
"Я сегодня вижу это взаимоуважение, и я надеюсь, что это будет и дальше. (...) Нам очень важно создать консолидированное общество здесь, в Молдове. Я бы хотела, чтобы мы были более внимательны, когда обсуждаем чувствительные вещи, чтобы не навредить процессу консолидации общества и чтобы не ссорить народ Молдовы с народом России", - отметила президент.
Ранее в эфире одного из молдавских телеканалов Санду заявляла, что посетит Россию как только это позволит эпидемиологическая ситуация.