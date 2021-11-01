https://ru.sputnik.md/20211101/sandu-moldova-dovolna-kontraktom-gazpromom-46062626.html
Санду: Молдова довольна контрактом с "Газпромом"
Санду: Молдова довольна контрактом с "Газпромом"
Президент Молдовы Майя Санду в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о разрешении газового кризиса
2021-11-01T08:51+0200
2021-11-01T08:51+0200
2021-11-01T08:55+0200
экономика
в молдове
майя санду
газпром
газ
"молдовагаз"
интервью
андрей спыну
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34128150_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_9d604d59d1945f4c5aa923c399ef7962.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Молдавская сторона довольна газовым контрактом с ПАО "Газпром", связанный с этим энернгоносителем кризис в стране преодолен - об этом президент Республики Молдова Майя Санду заявила в интервью российской газете "Коммерсантъ" ("Ъ").По ее словам, при поставках голубого топлива в Молдову будут использоваться "те же точки входа, которые были использованы до сих пор,— через Украину".Коснувшись темы хода переговоров, которые были непростыми, Санду рассказала, что на минувшей неделе провела телефонные переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Результатом этих переговоров стал визит в РФ министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.На вопрос корреспондента, каким был самый серьезный вопрос прошедших газовых переговоров, Санду ответила, что это была цена на энергоноситель, а также - долги АО"Молдовагаз" перед российским концерном "Газпром".Она также сообщила, что вопросы, связанные с аудитом долга, вероятнее всего, будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии. Это "написано в протоколе, который был подписан господином Спыну и господином Миллером".При этом президент заявила, что на переговорах не затрагивался вопрос вступления Молдовы в ЕАЭС, как и тема возможного выхода Кишинева из Соглашения о свободной торговле с ЕС."В этих переговорах по газу не было таких разговоров", - уточнила глава государства.По словам Санду, разрешение газового кризиса стало "позитивным прецедентом" в отношениях Молдовы с Российской Федерацией."Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи", - отметила глава государства.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211030/moldovy-kontrakt-na-postavku-gaza-gazprom-chto-izvestno-46045339.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34128150_0:0:977:733_1920x0_80_0_0_a480b31967cd9678b195877bc6c5122f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, майя санду, газпром, газ, "молдовагаз", интервью, андрей спыну
Санду: Молдова довольна контрактом с "Газпромом"
08:51 01.11.2021 (обновлено: 08:55 01.11.2021)
Президент Республики Молдова в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" рассказала о преодолении газового кризиса.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik.
Молдавская сторона довольна газовым контрактом с ПАО "Газпром", связанный с этим энернгоносителем кризис в стране преодолен - об этом президент Республики Молдова Майя Санду заявила в интервью российской газете "Коммерсантъ"
("Ъ").
"Я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом", - отметила Санду.
По ее словам, при поставках голубого топлива в Молдову будут использоваться "те же точки входа, которые были использованы до сих пор,— через Украину".
Коснувшись темы хода переговоров, которые были непростыми, Санду рассказала, что на минувшей неделе провела телефонные переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Результатом этих переговоров стал визит в РФ министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.
Когда цены начали расти до неприемлемых размеров, стало понятно, что правительство должно заниматься этим вопросом, потому что это вопрос очень серьезный. Поэтому я звонила господину Козаку несколько раз, мы разговаривали по этим вопросам, поэтому министр инфраструктуры и регионального развития поехал в Россию.
Майя Санду
президент Молдовы
На вопрос корреспондента, каким был самый серьезный вопрос прошедших газовых переговоров, Санду ответила, что это была цена на энергоноситель, а также - долги АО"Молдовагаз" перед российским концерном "Газпром".
"С самого начала правительство говорило, что нужно сделать аудит, чтобы начинать разговор про долг. В протоколе написано, что будет сделан аудит и потом начнется разговор о том, что будет с теми долгами, которые будут подтверждены аудитом", - отметила президент.
Она также сообщила, что вопросы, связанные с аудитом долга, вероятнее всего, будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии. Это "написано в протоколе, который был подписан господином Спыну и господином Миллером".
При этом президент заявила, что на переговорах не затрагивался вопрос вступления Молдовы в ЕАЭС, как и тема возможного выхода Кишинева из Соглашения о свободной торговле с ЕС.
"В этих переговорах по газу не было таких разговоров", - уточнила глава государства.
По словам Санду, разрешение газового кризиса стало "позитивным прецедентом" в отношениях Молдовы с Российской Федерацией.
"Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи", - отметила глава государства.
Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли
.
В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".