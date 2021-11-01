https://ru.sputnik.md/20211101/sandu-moldova-dovolna-kontraktom-gazpromom-46062626.html

Санду: Молдова довольна контрактом с "Газпромом"

Санду: Молдова довольна контрактом с "Газпромом"

Президент Молдовы Майя Санду в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о разрешении газового кризиса

2021-11-01T08:51+0200

2021-11-01T08:51+0200

2021-11-01T08:55+0200

экономика

в молдове

майя санду

газпром

газ

"молдовагаз"

интервью

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Молдавская сторона довольна газовым контрактом с ПАО "Газпром", связанный с этим энернгоносителем кризис в стране преодолен - об этом президент Республики Молдова Майя Санду заявила в интервью российской газете "Коммерсантъ" ("Ъ").По ее словам, при поставках голубого топлива в Молдову будут использоваться "те же точки входа, которые были использованы до сих пор,— через Украину".Коснувшись темы хода переговоров, которые были непростыми, Санду рассказала, что на минувшей неделе провела телефонные переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Результатом этих переговоров стал визит в РФ министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.На вопрос корреспондента, каким был самый серьезный вопрос прошедших газовых переговоров, Санду ответила, что это была цена на энергоноситель, а также - долги АО"Молдовагаз" перед российским концерном "Газпром".Она также сообщила, что вопросы, связанные с аудитом долга, вероятнее всего, будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии. Это "написано в протоколе, который был подписан господином Спыну и господином Миллером".При этом президент заявила, что на переговорах не затрагивался вопрос вступления Молдовы в ЕАЭС, как и тема возможного выхода Кишинева из Соглашения о свободной торговле с ЕС."В этих переговорах по газу не было таких разговоров", - уточнила глава государства.По словам Санду, разрешение газового кризиса стало "позитивным прецедентом" в отношениях Молдовы с Российской Федерацией."Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи", - отметила глава государства.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211030/moldovy-kontrakt-na-postavku-gaza-gazprom-chto-izvestno-46045339.html

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