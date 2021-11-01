https://ru.sputnik.md/20211101/sandu-ne-priznaet-status-nablyudatelya-moldovy-v-eaes-46063997.html

Санду не признает статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС

Санду не признает статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС

Президент Молдовы заявила, что никакие процедуры, касающиеся статуса наблюдателя республики в ЕАЭС, не были пройдены.

2021-11-01T10:02+0200

2021-11-01T10:02+0200

2021-11-01T10:07+0200

политика

в молдове

еаэс

майя санду

наблюдатель

страна-наблюдатель

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Республика Молдова не обладает статусом наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как "не были пройдены внутренние процедуры Республики Молдова". Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" ("Ъ").О том, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, после саммита в Сочи в мае 2018 года сообщил бывший тогда президентом страны Игорь Додон. Он заявил, что этот статус республика получила по предложению российского лидера Владимира Путина, решение тогда единогласно поддержали руководители стран-членов ЕАЭС. Додон отмечал, что статус наблюдателя предоставляет Молдове возможность сотрудничества с государствами, входящими в ЕАЭС, в важнейших для страны областях: торговли, промышленности, сельского хозяйства, информтехнологий.Однако Майя Санду утверждает, что в самой Молдове процедура не получила юридического завершения.Она уклонилась от прямого ответа на вопрос, нужно ли быть Молдове наблюдателем в ЕАЭС, сославшись на то, что тема находится в компетенции молдавского внешнеполитического ведомства."Вы можете спрашивать у нашего (молдавского, - прим. ред.) Министерства иностранных дел по процедуре", - заявила Санду корреспонденту "Ъ".Однако, по словам главы государства, вопрос завершения всех необходимых процедур "не рассматривается". "Мы не рассматриваем этот вопрос", - уточнила она.ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

https://ru.sputnik.md/20211015/mozhet-moldova-voyti-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-45554588.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, еаэс, майя санду, наблюдатель, страна-наблюдатель