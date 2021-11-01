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https://ru.sputnik.md/20211101/sandu-ne-priznaet-status-nablyudatelya-moldovy-v-eaes-46063997.html
Санду не признает статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС
Санду не признает статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС
Президент Молдовы заявила, что никакие процедуры, касающиеся статуса наблюдателя республики в ЕАЭС, не были пройдены.
2021-11-01T10:02+0200
2021-11-01T10:07+0200
политика
в молдове
еаэс
майя санду
наблюдатель
страна-наблюдатель
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Республика Молдова не обладает статусом наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как "не были пройдены внутренние процедуры Республики Молдова". Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" ("Ъ").О том, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, после саммита в Сочи в мае 2018 года сообщил бывший тогда президентом страны Игорь Додон. Он заявил, что этот статус республика получила по предложению российского лидера Владимира Путина, решение тогда единогласно поддержали руководители стран-членов ЕАЭС. Додон отмечал, что статус наблюдателя предоставляет Молдове возможность сотрудничества с государствами, входящими в ЕАЭС, в важнейших для страны областях: торговли, промышленности, сельского хозяйства, информтехнологий.Однако Майя Санду утверждает, что в самой Молдове процедура не получила юридического завершения.Она уклонилась от прямого ответа на вопрос, нужно ли быть Молдове наблюдателем в ЕАЭС, сославшись на то, что тема находится в компетенции молдавского внешнеполитического ведомства."Вы можете спрашивать у нашего (молдавского, - прим. ред.) Министерства иностранных дел по процедуре", - заявила Санду корреспонденту "Ъ".Однако, по словам главы государства, вопрос завершения всех необходимых процедур "не рассматривается". "Мы не рассматриваем этот вопрос", - уточнила она.ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
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Ирина Каруш
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в молдове, еаэс, майя санду, наблюдатель, страна-наблюдатель

Санду не признает статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС

10:02 01.11.2021 (обновлено: 10:07 01.11.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанк Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза
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© Sputnik / Владислав Воднев
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Ирина Каруш
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Президент Молдовы заявила, что никакие процедуры, касающиеся статуса наблюдателя республики в ЕАЭС, не пройдены.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Республика Молдова не обладает статусом наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как "не были пройдены внутренние процедуры Республики Молдова". Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" ("Ъ").
О том, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, после саммита в Сочи в мае 2018 года сообщил бывший тогда президентом страны Игорь Додон. Он заявил, что этот статус республика получила по предложению российского лидера Владимира Путина, решение тогда единогласно поддержали руководители стран-членов ЕАЭС. Додон отмечал, что статус наблюдателя предоставляет Молдове возможность сотрудничества с государствами, входящими в ЕАЭС, в важнейших для страны областях: торговли, промышленности, сельского хозяйства, информтехнологий.
Однако Майя Санду утверждает, что в самой Молдове процедура не получила юридического завершения.

"Он (Игорь Додон, - прим. ред.) там что-то подписал, и ничего другого не произошло. Есть внутренние процедуры Республики Молдова, которые не состоялись. И мы не считаем, что этот процесс был завершен", - заявила Санду в интервью "Ъ".

Она уклонилась от прямого ответа на вопрос, нужно ли быть Молдове наблюдателем в ЕАЭС, сославшись на то, что тема находится в компетенции молдавского внешнеполитического ведомства.
"Вы можете спрашивать у нашего (молдавского, - прим. ред.) Министерства иностранных дел по процедуре", - заявила Санду корреспонденту "Ъ".
Однако, по словам главы государства, вопрос завершения всех необходимых процедур "не рассматривается". "Мы не рассматриваем этот вопрос", - уточнила она.
ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
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