https://ru.sputnik.md/20211101/skolko-moldova-potratila-na-alternativnye-zakupki-gaza-46075242.html

Сколько Молдова потратила на альтернативные закупки газа

Сколько Молдова потратила на альтернативные закупки газа

Молдавские власти в октябре произвели несколько закупок газа, во сколько они обошлись госбюджету.

2021-11-01T14:25+0200

2021-11-01T14:25+0200

2021-11-01T14:25+0200

экономика

в молдове

молдова

цена

альтернатива

поставки газа

андрей спыну

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/07/45334033_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_f0b3c8dd3a77373189f9923879025b9d.jpg

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В октябре Молдова покупала природный газ из альтернативных источников по средней цене в 994 доллара за 1000 кубометров. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге в понедельник.Молдова потратила около 17 миллионов долларов на закупку природного газа из альтернативных источников, также отметил Спыну.С понедельника, 1 ноября, российский концерн ПАО "Газпром" начал поставки природного газа в Молдову по ранее продленному контракту на пять лет.О продлении контракта в Санкт-Петербурге стало известно на прошлой неделе. Документ подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.Газовый кризис в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-tarify-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastut-v-noyabre--46073600.html

https://ru.sputnik.md/20211101/v-noyabre-proydet-zasedanie-moldavsko-rossiyskoy-mezhpravkomissii-46072848.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, цена, альтернатива, поставки газа, андрей спыну