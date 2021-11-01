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https://ru.sputnik.md/20211101/skolko-moldova-potratila-na-alternativnye-zakupki-gaza-46075242.html
Сколько Молдова потратила на альтернативные закупки газа
Сколько Молдова потратила на альтернативные закупки газа
Молдавские власти в октябре произвели несколько закупок газа, во сколько они обошлись госбюджету.
2021-11-01T14:25+0200
2021-11-01T14:25+0200
экономика
в молдове
молдова
цена
альтернатива
поставки газа
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В октябре Молдова покупала природный газ из альтернативных источников по средней цене в 994 доллара за 1000 кубометров. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге в понедельник.Молдова потратила около 17 миллионов долларов на закупку природного газа из альтернативных источников, также отметил Спыну.С понедельника, 1 ноября, российский концерн ПАО "Газпром" начал поставки природного газа в Молдову по ранее продленному контракту на пять лет.О продлении контракта в Санкт-Петербурге стало известно на прошлой неделе. Документ подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.Газовый кризис в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-tarify-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastut-v-noyabre--46073600.html
https://ru.sputnik.md/20211101/v-noyabre-proydet-zasedanie-moldavsko-rossiyskoy-mezhpravkomissii-46072848.html
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в молдове, молдова, цена, альтернатива, поставки газа, андрей спыну

Сколько Молдова потратила на альтернативные закупки газа

14:25 01.11.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские власти в октябре произвели несколько закупок газа - во сколько они обошлись госбюджету.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В октябре Молдова покупала природный газ из альтернативных источников по средней цене в 994 доллара за 1000 кубометров. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге в понедельник.

"Средняя цена, по которой Energocom делал закупки за последнюю неделю, составила 994 доллара", - уточнил Спыну.

Молдова потратила около 17 миллионов долларов на закупку природного газа из альтернативных источников, также отметил Спыну.
С понедельника, 1 ноября, российский концерн ПАО "Газпром" начал поставки природного газа в Молдову по ранее продленному контракту на пять лет.
О продлении контракта в Санкт-Петербурге стало известно на прошлой неделе. Документ подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
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13:24

Газовый кризис в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.
В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
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Вопрос долга по газу: в ноябре пройдет заседание молдавско-российской межправкомиссии
13:09
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
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