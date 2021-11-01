https://ru.sputnik.md/20211101/snabzhenie-gazom-rumynii-serbii-vengrii-iz-bolgarii-prervano-46072295.html
Снабжение газом Румынии, Сербии и Венгрии из Болгарии прервано
Снабжение газом Румынии, Сербии и Венгрии из Болгарии прервано
Авария на газопроводе привела ко временному прекращению поставок газа из Болгарии в три европейские страны.
2021-11-01T13:35+0200
2021-11-01T13:35+0200
2021-11-01T13:35+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Авария газопровода произошла на востоке Болгарии, поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Булгартрансгаз".Сообщается, что аварийная ситуация возникла в 03.00 (время совпадает с молдавским) на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" в Варненской области (село Ветрино).Автоматическая остановка поставки газа в Румынию произошла в 03.15, в 07.00 прекратилась подача энергоносителя по направлению Сербия-Венгрия. Сообщается, что после восьми утра подача голубого топлива в Румынию частично восстановилась.В результате аварии, как сообщает источник, никто не пострадал. На месте работают ремонтные бригады. Компании нанесен значительный ущерб.
https://ru.sputnik.md/20211101/gazprom-nachinaet-1-noyabrya-postavki-gaza-moldovu-46070213.html
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в мире, газ, румыния, сербия, венгрия, поставки газа
Снабжение газом Румынии, Сербии и Венгрии из Болгарии прервано
Авария на газопроводе привела ко временному прекращению поставок газа из Болгарии в три европейские страны, в том числе соседнюю с Молдовой Румынию.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik.
Авария газопровода произошла на востоке Болгарии, поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны, сообщает РИА Новости
со ссылкой на компанию "Булгартрансгаз
".
Сообщается, что аварийная ситуация возникла в 03.00 (время совпадает с молдавским) на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" в Варненской области (село Ветрино).
Автоматическая остановка поставки газа в Румынию произошла в 03.15, в 07.00 прекратилась подача энергоносителя по направлению Сербия-Венгрия. Сообщается, что после восьми утра подача голубого топлива в Румынию частично восстановилась.
В результате аварии, как сообщает источник, никто не пострадал. На месте работают ремонтные бригады. Компании нанесен значительный ущерб.