https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-nezavisimyy-audit-dolg-gaz-zakaz-pravitelstvo-46093146.html

Спыну: независимый аудит долгов за газ закажет правительство

Спыну: независимый аудит долгов за газ закажет правительство

Аудиторская проверка будет заказана кабинетом министров

2021-11-01T22:29+0200

2021-11-01T22:29+0200

2021-11-01T22:29+0200

экономика

правительство

долги

молдовагаз

аудит

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2692/63/26926380_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_b745ab78a5bf89da252199ab556b6a01.jpg

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну пояснил, почему кабмин намерен провести еще один аудит исторических долгов, накопленных в Молдове перед "Газпромом".Спыну подчеркнул, что ранее аудиторские проверки проводились самим предприятием "Молдовагаз". Правительство же намерено провести независимый аудит по собственной инициативе, что является одним из пунктов соглашения по контракту о поставке газа, который был подписан с "Газпромом".Ранее бывший депутат парламента Игорь Мунтяну заявил, что в 2015-2020 годах в "Молдовагазе" состоялось пять аудиторских проверок, которые провела международная компания Price Waterhouse Coopers. Депутат заявил, что еще один аудит будет бесполезным.

https://ru.sputnik.md/20211101/gazprom--moldova-pobedil-rynok-46088702.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

правительство, долги, молдовагаз, аудит, газ