https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-nezavisimyy-audit-dolg-gaz-zakaz-pravitelstvo-46093146.html
Спыну: независимый аудит долгов за газ закажет правительство
Спыну: независимый аудит долгов за газ закажет правительство
Аудиторская проверка будет заказана кабинетом министров
2021-11-01T22:29+0200
2021-11-01T22:29+0200
2021-11-01T22:29+0200
экономика
правительство
долги
молдовагаз
аудит
газ
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КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну пояснил, почему кабмин намерен провести еще один аудит исторических долгов, накопленных в Молдове перед "Газпромом".Спыну подчеркнул, что ранее аудиторские проверки проводились самим предприятием "Молдовагаз". Правительство же намерено провести независимый аудит по собственной инициативе, что является одним из пунктов соглашения по контракту о поставке газа, который был подписан с "Газпромом".Ранее бывший депутат парламента Игорь Мунтяну заявил, что в 2015-2020 годах в "Молдовагазе" состоялось пять аудиторских проверок, которые провела международная компания Price Waterhouse Coopers. Депутат заявил, что еще один аудит будет бесполезным.
https://ru.sputnik.md/20211101/gazprom--moldova-pobedil-rynok-46088702.html
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правительство, долги, молдовагаз, аудит, газ
Спыну: независимый аудит долгов за газ закажет правительство
Вице-премьер пояснил, чем не устраивают правительство ранее проведенные аудиты по историческим долгам Молдовы за газ.
КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну пояснил, почему кабмин намерен провести еще один аудит исторических долгов, накопленных в Молдове перед "Газпромом".
Спыну подчеркнул, что ранее аудиторские проверки проводились самим предприятием "Молдовагаз". Правительство же намерено провести независимый аудит по собственной инициативе, что является одним из пунктов соглашения по контракту о поставке газа, который был подписан с "Газпромом".
Ранее бывший депутат парламента Игорь Мунтяну заявил, что в 2015-2020 годах в "Молдовагазе" состоялось пять аудиторских проверок, которые провела международная компания Price Waterhouse Coopers. Депутат заявил, что еще один аудит будет бесполезным.