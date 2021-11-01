https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-tarify-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastut-v-noyabre--46073600.html

Спыну: тарифы на газ для потребителей вырастут в ноябре

Спыну: тарифы на газ для потребителей вырастут в ноябре

Вице-премьер рассказал, когда вырастет тариф на природный газ, насколько примерно и по каким причинам.

2021-11-01T13:24+0200

2021-11-01T13:24+0200

2021-11-01T14:00+0200

в молдове

экономика

тарифы

газ

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Тариф на природный газ для конечных потребителей в Молдове вырастет уже в ноябре, соответствующий запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) направят в ближайшие дни - об этом сообщил на брифинге в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. В то же время Спыну заверил, что правительство поможет населению компенсациями.Он выразил уверенность, что запрос на повышение тарифов в НАРЭ подадут уже в ближайшие дни, а правительство предоставит пакет поддержки. С понедельника, 1 ноября, российский концерн ПАО "Газпром" начинает поставки природного газа в Молдову по ранее продленному контракту на пять лет.О продлении контракта в Санкт-Петербурге стало известно на прошлой неделе. Документ подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.

https://ru.sputnik.md/20211101/v-noyabre-proydet-zasedanie-moldavsko-rossiyskoy-mezhpravkomissii-46072848.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, тарифы, газ, андрей спыну