https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-tarify-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastut-v-noyabre--46073600.html
Спыну: тарифы на газ для потребителей вырастут в ноябре
Спыну: тарифы на газ для потребителей вырастут в ноябре
Вице-премьер рассказал, когда вырастет тариф на природный газ, насколько примерно и по каким причинам.
2021-11-01T13:24+0200
2021-11-01T13:24+0200
2021-11-01T14:00+0200
в молдове
экономика
тарифы
газ
андрей спыну
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/01/46073988_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f347d25e8e2afa699b457cf99d4bff2e.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Тариф на природный газ для конечных потребителей в Молдове вырастет уже в ноябре, соответствующий запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) направят в ближайшие дни - об этом сообщил на брифинге в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. В то же время Спыну заверил, что правительство поможет населению компенсациями.Он выразил уверенность, что запрос на повышение тарифов в НАРЭ подадут уже в ближайшие дни, а правительство предоставит пакет поддержки. С понедельника, 1 ноября, российский концерн ПАО "Газпром" начинает поставки природного газа в Молдову по ранее продленному контракту на пять лет.О продлении контракта в Санкт-Петербурге стало известно на прошлой неделе. Документ подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.
https://ru.sputnik.md/20211101/v-noyabre-proydet-zasedanie-moldavsko-rossiyskoy-mezhpravkomissii-46072848.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/01/46073988_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2726bb94da44da7dccb1d2d87693d1df.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, тарифы, газ, андрей спыну
Спыну: тарифы на газ для потребителей вырастут в ноябре
13:24 01.11.2021 (обновлено: 14:00 01.11.2021)
Вице-премьер рассказал, когда, насколько и почему в молдове вырастет тариф на природный газ.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Тариф на природный газ для конечных потребителей в Молдове вырастет уже в ноябре, соответствующий запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) направят в ближайшие дни - об этом сообщил на брифинге в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
В то же время Спыну заверил, что правительство поможет населению компенсациями.
"Цену, которую будут платить потребители, устанавливает АО "Молдовагаз", которое подготовит запрос в НАРЭ. Тариф неизбежно вырастет. Мы стали платить гораздо более высокую цену. Сейчас наша цена составляет 450 долларов. Тариф также может вырасти из-за того, что повысился обменный курс", - заявил Спыну.
Он выразил уверенность, что запрос на повышение тарифов в НАРЭ подадут уже в ближайшие дни, а правительство предоставит пакет поддержки.
"Тариф будет скорректирован в ноябре. Я не могу сейчас сказать, насколько он вырастет. Самый высокий тариф, который платили граждане, составила 6 леев 20 банов за куб", - отметил вице-премьер.
С понедельника, 1 ноября, российский концерн ПАО "Газпром" начинает поставки природного газа в Молдову по ранее продленному контракту на пять лет.
О продлении контракта в Санкт-Петербурге стало известно на прошлой неделе. Документ подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.