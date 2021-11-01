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Страшное преступление в Молдове: убит двухлетний ребенок
Страшное преступление в Молдове: убит двухлетний ребенок
Полиция объявила о брифинге в связи со страшным убийством в стране.
2021-11-01T11:43+0200
2021-11-01T11:43+0200
в молдове
общество
молдова
ребенок
полиция
убийство
преступление
убит
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Молдове произошло страшное преступление: двухлетний ребенок был убит молодой девушкой, которую оставили за ним присмотреть. О раскрытии этого особо тяжкого преступления сообщили в Генинспекторате полиции. По данным правоохранителей, ребенка для присмотра девушке оставила его мать. По делу задержаны двое подозреваемых. Подробности этого происшествия полиция представит в понедельник на брифинге в 14.00. Информацию изложит глава ГИП Юрий Подарилов.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, ребенок, полиция, убийство, преступление, убит

Страшное преступление в Молдове: убит двухлетний ребенок

11:43 01.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Полиция объявила о брифинге в связи с особо тяжким убийством, совершенным в стране.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Молдове произошло страшное преступление: двухлетний ребенок был убит молодой девушкой, которую оставили за ним присмотреть.
О раскрытии этого особо тяжкого преступления сообщили в Генинспекторате полиции.
По данным правоохранителей, ребенка для присмотра девушке оставила его мать. По делу задержаны двое подозреваемых.
Подробности этого происшествия полиция представит в понедельник на брифинге в 14.00.
Информацию изложит глава ГИП Юрий Подарилов.
Taxi - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
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