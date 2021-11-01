https://ru.sputnik.md/20211101/strashnoe-prestuplenie-moldove-ubit-dvukhletniy-rebenok-46068710.html

Страшное преступление в Молдове: убит двухлетний ребенок

Страшное преступление в Молдове: убит двухлетний ребенок

Полиция объявила о брифинге в связи со страшным убийством в стране.

2021-11-01T11:43+0200

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в молдове

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Молдове произошло страшное преступление: двухлетний ребенок был убит молодой девушкой, которую оставили за ним присмотреть. О раскрытии этого особо тяжкого преступления сообщили в Генинспекторате полиции. По данным правоохранителей, ребенка для присмотра девушке оставила его мать. По делу задержаны двое подозреваемых. Подробности этого происшествия полиция представит в понедельник на брифинге в 14.00. Информацию изложит глава ГИП Юрий Подарилов.

https://ru.sputnik.md/20210803/taksista-ungeny-ubiistvo-43507277.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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