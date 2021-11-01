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Стрельба на вечеринке в Хэллоуин: двое погибших, есть раненые
Стрельба на вечеринке в Хэллоуин: двое погибших, есть раненые
Трагедией завершилась вечеринка в честь Хэллоуина в Иллинойсе, в разгар праздника двое человек открыли стрельбу.
2021-11-01T11:02+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. На вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в штате Иллинойс произошла стрельба, погибли не менее 2 человек, еще 10 получили различные ранения, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз правоохранительных органов США.Трагедия разыгралась в воскресенье в округе Уилл близ Чикаго. Офис шерифа округа сообщил в своем заявлении, что выстрелы во время патрулирования услышал полицейский, их было не менее 10. Страж порядка прибыл на место и увидел более 100 убегающих в панике людей.Полиция установила, что стрельба произошла на заднем дворе одного из домов, где проходила вечеринка с участием примерно 200 человек. По словам очевидцев, стрельбу по присутствующим открыли два человека, - пишет агентство."Более десяти человек получили ранения в результате стрельбы, они были госпитализированы в местные больницы. Офис шерифа округа Уилл также подтвердил, что два человека скончались на месте из-за полученных ранений", - сообщается в релизе. Тяжело ранены четверо, сообщает источник.Полиция ведет расследование, личности подозреваемых устанавливаются.Хэллоуин, восходящий традицией к кельтскому празднику Самайн, отмечается во многих странах мира.Отмечается праздник в ночь с 31 октября на 1 ноября, считается, что в это время духи усопших возвращаются на землю. На Хэллоуин принято устраивать костюмированные вечеринки, дети в этот день наряжаются соответственно тематике праздника и ходят по соседским домам, выпрашивая лакомства.
https://ru.sputnik.md/20171031/Hjellouin-2017-istorija-i-sut-prazdnika-15339746.html
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в мире, сша, стрельба, хэллоуин

Стрельба на вечеринке в Хэллоуин: двое погибших, есть раненые

11:02 01.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование Хэллоуина
Празднование Хэллоуина - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Перейти в фотобанк
Трагедией завершилась вечеринка в честь Хэллоуина в Иллинойсе, в разгар праздника двое человек открыли стрельбу.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. На вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в штате Иллинойс произошла стрельба, погибли не менее 2 человек, еще 10 получили различные ранения, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз правоохранительных органов США.

Трагедия разыгралась в воскресенье в округе Уилл близ Чикаго. Офис шерифа округа сообщил в своем заявлении, что выстрелы во время патрулирования услышал полицейский, их было не менее 10. Страж порядка прибыл на место и увидел более 100 убегающих в панике людей.

Полиция установила, что стрельба произошла на заднем дворе одного из домов, где проходила вечеринка с участием примерно 200 человек. По словам очевидцев, стрельбу по присутствующим открыли два человека, - пишет агентство.

"Более десяти человек получили ранения в результате стрельбы, они были госпитализированы в местные больницы. Офис шерифа округа Уилл также подтвердил, что два человека скончались на месте из-за полученных ранений", - сообщается в релизе.
Тяжело ранены четверо, сообщает источник.

Полиция ведет расследование, личности подозреваемых устанавливаются.
Хэллоуин, восходящий традицией к кельтскому празднику Самайн, отмечается во многих странах мира.Отмечается праздник в ночь с 31 октября на 1 ноября, считается, что в это время духи усопших возвращаются на землю. На Хэллоуин принято устраивать костюмированные вечеринки, дети в этот день наряжаются соответственно тематике праздника и ходят по соседским домам, выпрашивая лакомства.
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