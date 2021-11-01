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Стрельба на вечеринке в Хэллоуин: двое погибших, есть раненые
© Sputnik / Александр Кряжев/
Трагедией завершилась вечеринка в честь Хэллоуина в Иллинойсе, в разгар праздника двое человек открыли стрельбу.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. На вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в штате Иллинойс произошла стрельба, погибли не менее 2 человек, еще 10 получили различные ранения, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз правоохранительных органов США.
Трагедия разыгралась в воскресенье в округе Уилл близ Чикаго. Офис шерифа округа сообщил в своем заявлении, что выстрелы во время патрулирования услышал полицейский, их было не менее 10. Страж порядка прибыл на место и увидел более 100 убегающих в панике людей.
Полиция установила, что стрельба произошла на заднем дворе одного из домов, где проходила вечеринка с участием примерно 200 человек. По словам очевидцев, стрельбу по присутствующим открыли два человека, - пишет агентство.
"Более десяти человек получили ранения в результате стрельбы, они были госпитализированы в местные больницы. Офис шерифа округа Уилл также подтвердил, что два человека скончались на месте из-за полученных ранений", - сообщается в релизе.
Трагедия разыгралась в воскресенье в округе Уилл близ Чикаго. Офис шерифа округа сообщил в своем заявлении, что выстрелы во время патрулирования услышал полицейский, их было не менее 10. Страж порядка прибыл на место и увидел более 100 убегающих в панике людей.
Полиция установила, что стрельба произошла на заднем дворе одного из домов, где проходила вечеринка с участием примерно 200 человек. По словам очевидцев, стрельбу по присутствующим открыли два человека, - пишет агентство.
"Более десяти человек получили ранения в результате стрельбы, они были госпитализированы в местные больницы. Офис шерифа округа Уилл также подтвердил, что два человека скончались на месте из-за полученных ранений", - сообщается в релизе.
Тяжело ранены четверо, сообщает источник.
Полиция ведет расследование, личности подозреваемых устанавливаются.
Полиция ведет расследование, личности подозреваемых устанавливаются.
Хэллоуин, восходящий традицией к кельтскому празднику Самайн, отмечается во многих странах мира.Отмечается праздник в ночь с 31 октября на 1 ноября, считается, что в это время духи усопших возвращаются на землю. На Хэллоуин принято устраивать костюмированные вечеринки, дети в этот день наряжаются соответственно тематике праздника и ходят по соседским домам, выпрашивая лакомства.
31 октября 2017, 10:10