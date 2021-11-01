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Ученые рассказали о связи вакцинации от COVID-19 и онкологии
Ученые рассказали о связи вакцинации от COVID-19 и онкологии
Ученые рассказали о связи вакцинации от COVID-19 и онкологии
2021-11-01T22:44+0200
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коронавирус
онкология
вакцинация
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Увеличение случаев онкологический заболеваний из-за массовой иммунизации от COVID-19 не отмечается, рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн, передает РИА Новости.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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онкология, вакцинация, ученые

Ученые рассказали о связи вакцинации от COVID-19 и онкологии

22:44 01.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausActivitatea SAMU Botanica
Activitatea SAMU Botanica - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Во всем мире на данный момент более шести миллиардов 947 миллионов 883 тысяч 074 человека привились от коронавируса.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Увеличение случаев онкологический заболеваний из-за массовой иммунизации от COVID-19 не отмечается, рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн, передает РИА Новости.
"Мы не видим прямой корреляции от количества прививок (от COVID-19) в стране и увеличения количества онкологических заболеваний", - сказал Каприн.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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