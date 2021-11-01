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В Кишиневе открыты еще 200 коек для ковид-пациентов
В Кишиневе открыты еще 200 коек для ковид-пациентов
В больницах открывают новые отделения для больных с коронавирусной инфекцией
2021-11-01T20:26+0200
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коронавирус
кишинев
места
больницы
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КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В кишиневской больнице "Св. Троица" открыто еще 200 коек для ковид-пациентов.Здесь работают и два отделения интенсивной терапии на 36 коек, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.Ранее градоначальник сообщил, что кишиневские больницы перегружены, и на фоне лавинообразного роста числа заражений коронавирусом в столичных отделениях интенсивной терапии фактически не осталось коек для тяжелых пациентов.Как заявил Чебан, в столице регистрируется почти треть от общего числа заражений ковидом в республике. В этой связи муниципальные власти намерены задействовать все помещения в медицинских учреждениях, позволяющие разместить больных."Если мы продолжим регистрировать более 2-2,5 тысяч новых случаев в день, больных скоро будут укладывать в коридорах, а "скорую помощь" — ждать в очереди", — заявил мэр Кишинева Ион Чебан после заседания муниципальной комиссии по ЧС в здравоохранении.
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кишинев, места, больницы

В Кишиневе открыты еще 200 коек для ковид-пациентов

20:26 01.11.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaSpecialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga” - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Столица с трудом справляется с лавинообразным ростом новых случаев инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В кишиневской больнице "Св. Троица" открыто еще 200 коек для ковид-пациентов.
Здесь работают и два отделения интенсивной терапии на 36 коек, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
Ранее градоначальник сообщил, что кишиневские больницы перегружены, и на фоне лавинообразного роста числа заражений коронавирусом в столичных отделениях интенсивной терапии фактически не осталось коек для тяжелых пациентов.
Как заявил Чебан, в столице регистрируется почти треть от общего числа заражений ковидом в республике. В этой связи муниципальные власти намерены задействовать все помещения в медицинских учреждениях, позволяющие разместить больных.
"Если мы продолжим регистрировать более 2-2,5 тысяч новых случаев в день, больных скоро будут укладывать в коридорах, а "скорую помощь" — ждать в очереди", — заявил мэр Кишинева Ион Чебан после заседания муниципальной комиссии по ЧС в здравоохранении.
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