https://ru.sputnik.md/20211101/v-kishineve-otkryty-esche-200-koek-dlya-kovid-patsientov-46089502.html

В Кишиневе открыты еще 200 коек для ковид-пациентов

В Кишиневе открыты еще 200 коек для ковид-пациентов

В больницах открывают новые отделения для больных с коронавирусной инфекцией

2021-11-01T20:26+0200

2021-11-01T20:26+0200

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коронавирус

кишинев

места

больницы

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КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В кишиневской больнице "Св. Троица" открыто еще 200 коек для ковид-пациентов.Здесь работают и два отделения интенсивной терапии на 36 коек, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.Ранее градоначальник сообщил, что кишиневские больницы перегружены, и на фоне лавинообразного роста числа заражений коронавирусом в столичных отделениях интенсивной терапии фактически не осталось коек для тяжелых пациентов.Как заявил Чебан, в столице регистрируется почти треть от общего числа заражений ковидом в республике. В этой связи муниципальные власти намерены задействовать все помещения в медицинских учреждениях, позволяющие разместить больных."Если мы продолжим регистрировать более 2-2,5 тысяч новых случаев в день, больных скоро будут укладывать в коридорах, а "скорую помощь" — ждать в очереди", — заявил мэр Кишинева Ион Чебан после заседания муниципальной комиссии по ЧС в здравоохранении.

кишинев

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

кишинев, места, больницы