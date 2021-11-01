https://ru.sputnik.md/20211101/v-moldove-zaderzhali-pedofila-iz-ssha-46087808.html

В Молдове задержали педофила из США

В Молдове задержали педофила из США

Гражданин США пытался скрыться от правосудия

2021-11-01T19:18+0200

2021-11-01T19:18+0200

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общество

полиция

сша

педофил

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КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального следственного инспектората задержали в Кишиневе гражданина США, которому в его стране предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с насилием над детьми и обороте детской порнографии.Объявленному в международный розыск жителю Соединенных Штатов 29 лет. Он содержится под стражей и будет экстрадирован в США, сообщает полиция Молдовы.В июле в Кишиневе был награжден полицейский, который задержал преступника, пристававшего к детям. Сотрудник правоохранительных органов гулял вместе с ребенком во дворе в нерабочее время, когда прохожие спугнули 51-летнего мужчину, предлагавшего деньги 10-летним девочкам.Мужчина пытался сбежать, однако благодаря решительным действиям полицейского был задержан.

сша

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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полиция, сша, педофил