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В Молдове задержали педофила из США
В Молдове задержали педофила из США
Гражданин США пытался скрыться от правосудия
2021-11-01T19:18+0200
2021-11-01T19:18+0200
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полиция
сша
педофил
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КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального следственного инспектората задержали в Кишиневе гражданина США, которому в его стране предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с насилием над детьми и обороте детской порнографии.Объявленному в международный розыск жителю Соединенных Штатов 29 лет. Он содержится под стражей и будет экстрадирован в США, сообщает полиция Молдовы.В июле в Кишиневе был награжден полицейский, который задержал преступника, пристававшего к детям. Сотрудник правоохранительных органов гулял вместе с ребенком во дворе в нерабочее время, когда прохожие спугнули 51-летнего мужчину, предлагавшего деньги 10-летним девочкам.Мужчина пытался сбежать, однако благодаря решительным действиям полицейского был задержан.
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полиция, сша, педофил

В Молдове задержали педофила из США

19:18 01.11.2021
© Photo : ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Photo : ЦОС ФСБ РФ
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Задержанный будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где его ждет наказание.
КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального следственного инспектората задержали в Кишиневе гражданина США, которому в его стране предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с насилием над детьми и обороте детской порнографии.
Объявленному в международный розыск жителю Соединенных Штатов 29 лет. Он содержится под стражей и будет экстрадирован в США, сообщает полиция Молдовы.
В июле в Кишиневе был награжден полицейский, который задержал преступника, пристававшего к детям. Сотрудник правоохранительных органов гулял вместе с ребенком во дворе в нерабочее время, когда прохожие спугнули 51-летнего мужчину, предлагавшего деньги 10-летним девочкам.
Мужчина пытался сбежать, однако благодаря решительным действиям полицейского был задержан.
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