https://ru.sputnik.md/20211101/v-noyabre-proydet-zasedanie-moldavsko-rossiyskoy-mezhpravkomissii-46072848.html

Вопрос долга по газу: в ноябре пройдет заседание молдавско-российской межправкомиссии

Вопрос долга по газу: в ноябре пройдет заседание молдавско-российской межправкомиссии

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну на брифинге рассказал, когда и как молдавская и российская стороны обсудят вопрос выплаты долгов по газу. 01.11.2021, Sputnik Молдова

2021-11-01T13:09+0200

2021-11-01T13:09+0200

2021-11-01T13:44+0200

в молдове

экономика

долг

россия

молдова

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45567997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51069c1e0f4196c289c3405dd1fd11a7.jpg

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Для рассмотрения всех вопросов в области энергетики, в том числе тех, что касаются долга по газу, правительство Молдовы созовет в ноябре 2021 года заседание молдавско-российской межправительственной комиссии. Об этом сообщил на брифинге в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. "В ходе заседаний комиссии Молдова предложит России организовать рабочий процесс по межправительственному трактату по сотрудничеству в области энергетики", - заявил Спыну. Он также добавил, что до конца 2022 года будет подписано соглашение между правительствами двух стран в области энергетики, которое сохранит статус "Молдовагаза" как акционерного общества и запрет на применение санкций или реорганизаций компании. Эти условия должны сохраниться до момента полного решения вопроса по долгу компании перед "Газпромом". По словам Спыну, в контракте не обговаривается точная сумма долга, она будет установлена после независимого аудита, который стороны условились провести. Ранее во время переговоров, когда речь шла о контракте на три года, российский концерн "Газпром" требовал от Молдовы в этот период оплатить более 700 миллионов долларов долга за поставленный газ с учетом просрочек выплат, но без учета поставок в Приднестровье.В Кишиневе же весь долг на тот момент не признали и потребовали в свою очередь проведения независимого аудита накопившихся у "Молдовагаза" долгов. По данным Спыну, долг накапливался начиная с 1994 года.Позднее бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что долг составляет около 444,1 миллиона долларов (без начисленных штрафов).

https://ru.sputnik.md/20211026/dolg-moldovagaz-45927673.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, долг, россия, молдова, газ