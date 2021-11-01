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Вопрос долга по газу: в ноябре пройдет заседание молдавско-российской межправкомиссии
Вопрос долга по газу: в ноябре пройдет заседание молдавско-российской межправкомиссии
Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну на брифинге рассказал, когда и как молдавская и российская стороны обсудят вопрос выплаты долгов по газу. 01.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-01T13:09+0200
2021-11-01T13:44+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Для рассмотрения всех вопросов в области энергетики, в том числе тех, что касаются долга по газу, правительство Молдовы созовет в ноябре 2021 года заседание молдавско-российской межправительственной комиссии. Об этом сообщил на брифинге в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. "В ходе заседаний комиссии Молдова предложит России организовать рабочий процесс по межправительственному трактату по сотрудничеству в области энергетики", - заявил Спыну. Он также добавил, что до конца 2022 года будет подписано соглашение между правительствами двух стран в области энергетики, которое сохранит статус "Молдовагаза" как акционерного общества и запрет на применение санкций или реорганизаций компании. Эти условия должны сохраниться до момента полного решения вопроса по долгу компании перед "Газпромом". По словам Спыну, в контракте не обговаривается точная сумма долга, она будет установлена после независимого аудита, который стороны условились провести. Ранее во время переговоров, когда речь шла о контракте на три года, российский концерн "Газпром" требовал от Молдовы в этот период оплатить более 700 миллионов долларов долга за поставленный газ с учетом просрочек выплат, но без учета поставок в Приднестровье.В Кишиневе же весь долг на тот момент не признали и потребовали в свою очередь проведения независимого аудита накопившихся у "Молдовагаза" долгов. По данным Спыну, долг накапливался начиная с 1994 года.Позднее бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что долг составляет около 444,1 миллиона долларов (без начисленных штрафов).
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Юлия Липовая
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в молдове, долг, россия, молдова, газ

Вопрос долга по газу: в ноябре пройдет заседание молдавско-российской межправкомиссии

13:09 01.11.2021 (обновлено: 13:44 01.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГазовый счетчик
Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну на брифинге рассказал, когда и как молдавская и российская стороны обсудят вопрос выплаты долгов по газу.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Для рассмотрения всех вопросов в области энергетики, в том числе тех, что касаются долга по газу, правительство Молдовы созовет в ноябре 2021 года заседание молдавско-российской межправительственной комиссии. Об этом сообщил на брифинге в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"В ходе заседаний комиссии Молдова предложит России организовать рабочий процесс по межправительственному трактату по сотрудничеству в области энергетики", - заявил Спыну.
Он также добавил, что до конца 2022 года будет подписано соглашение между правительствами двух стран в области энергетики, которое сохранит статус "Молдовагаза" как акционерного общества и запрет на применение санкций или реорганизаций компании. Эти условия должны сохраниться до момента полного решения вопроса по долгу компании перед "Газпромом".

"До 1 мая 2021 года Молдова и РФ подпишут соглашение о возмещении долга компании "Молдовагаз". До этой даты будет проведен независимый аудит задолженности", - подчеркнул Спыну.

По словам Спыну, в контракте не обговаривается точная сумма долга, она будет установлена после независимого аудита, который стороны условились провести.
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Ранее во время переговоров, когда речь шла о контракте на три года, российский концерн "Газпром" требовал от Молдовы в этот период оплатить более 700 миллионов долларов долга за поставленный газ с учетом просрочек выплат, но без учета поставок в Приднестровье.
В Кишиневе же весь долг на тот момент не признали и потребовали в свою очередь проведения независимого аудита накопившихся у "Молдовагаза" долгов. По данным Спыну, долг накапливался начиная с 1994 года.
Позднее бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что долг составляет около 444,1 миллиона долларов (без начисленных штрафов).
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