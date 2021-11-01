https://ru.sputnik.md/20211101/vitse-premier-moldova-kak-izmenitsya-tarif-gaz-dlya-zhiteley-strany-46088564.html
Вице-премьер Молдовы: как изменится тариф на газ для жителей страны
Вице-премьер Молдовы: как изменится тариф на газ для жителей страны
Молдавский вице-премьер Андрей Спыну рассказал, как изменится тариф на природный газ для жителей республики
2021-11-01T19:45+0200
2021-11-01T19:45+0200
2021-11-01T19:45+0200
видео
в молдове
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тариф на газ
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Молдова и Россия достигли соглашения о поставках природного газа в республику. Документ 29 октября подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.В понедельник, 1 ноября, молдавский вице-премьер предоставил подробности соглашения, а также рассказал, как изменится тариф на газ для конечных потребителей.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, изменения, тариф на газ, видео
Вице-премьер Молдовы: как изменится тариф на газ для жителей страны
Молдавский вице-премьер прокомментировал, как и когда изменится тариф на природный газ для конечных потребителей.
Молдова и Россия достигли соглашения о поставках природного газа в республику. Документ 29 октября подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.
В понедельник, 1 ноября, молдавский вице-премьер предоставил подробности соглашения, а также рассказал, как изменится тариф на газ для конечных потребителей.