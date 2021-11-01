Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211101/vitse-premier-moldova-kak-izmenitsya-tarif-gaz-dlya-zhiteley-strany-46088564.html
Вице-премьер Молдовы: как изменится тариф на газ для жителей страны
Вице-премьер Молдовы: как изменится тариф на газ для жителей страны
Молдавский вице-премьер Андрей Спыну рассказал, как изменится тариф на природный газ для жителей республики
2021-11-01T19:45+0200
2021-11-01T19:45+0200
видео
в молдове
изменения
тариф на газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/01/46087930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83c7e5a7917fcd3c7c80cab3715cad4a.jpg
Молдова и Россия достигли соглашения о поставках природного газа в республику. Документ 29 октября подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.В понедельник, 1 ноября, молдавский вице-премьер предоставил подробности соглашения, а также рассказал, как изменится тариф на газ для конечных потребителей.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/01/46087930_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_43e656184326ba0d539f10a251facf48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, изменения, тариф на газ, видео

Вице-премьер Молдовы: как изменится тариф на газ для жителей страны

19:45 01.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Молдавский вице-премьер прокомментировал, как и когда изменится тариф на природный газ для конечных потребителей.
Молдова и Россия достигли соглашения о поставках природного газа в республику. Документ 29 октября подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.
В понедельник, 1 ноября, молдавский вице-премьер предоставил подробности соглашения, а также рассказал, как изменится тариф на газ для конечных потребителей.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:13Лавров: заявления Киева о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины
22:03Курс валют на пятницу: доллар растет, остальные валюты дешевеют
21:47Как скажутся на имидже PAS и Санду итоги газовых переговоров
21:22"Газпром" — Молдова: победил рынок
21:04Директор НАРЭ - о возможности снизить долг перед "Газпромом": шансов нет
20:45Заплатили за газ энергопакетом — как в Кишиневе встретили соглашение властей с "Газпромом"
20:26В Кишиневе открыты еще 200 коек для ковид-пациентов
20:12Итоги продления контракта "Молдовагаз" и "Газпрома": что будет с тарифом и ЧП
19:45Вице-премьер Молдовы: как изменится тариф на газ для жителей страны
19:18В Молдове задержали педофила из США
18:50Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:29Путин: можем посмотреть на корабль США в Черном море в прицел
18:00В нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности
17:33В Греции учителей и школьников обязали проходить тестирование на COVID
17:02В Минобразования ответили на просьбу родителей отменить продление каникул
16:35"Красный код": в нескольких школах Гагаузии продлили осенние каникулы
16:07Протест у кабмина — родители требуют отменить продление школьных каникул
15:40Названа дата встречи глав МИД Молдовы и России в Москве
15:36В правительстве опубликовали протокол переговоров с "Газпромом"
15:33Детали убийства ребенка в Кишиневе: тело девочки выбросили в лесополосе