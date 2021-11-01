https://ru.sputnik.md/20211101/vitse-premier-moldova-kak-izmenitsya-tarif-gaz-dlya-zhiteley-strany-46088564.html

Вице-премьер Молдовы: как изменится тариф на газ для жителей страны

Вице-премьер Молдовы: как изменится тариф на газ для жителей страны

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну рассказал, как изменится тариф на природный газ для жителей республики

2021-11-01T19:45+0200

2021-11-01T19:45+0200

2021-11-01T19:45+0200

видео

в молдове

изменения

тариф на газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/01/46087930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83c7e5a7917fcd3c7c80cab3715cad4a.jpg

Молдова и Россия достигли соглашения о поставках природного газа в республику. Документ 29 октября подписали по итогам переговоров с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана.В понедельник, 1 ноября, молдавский вице-премьер предоставил подробности соглашения, а также рассказал, как изменится тариф на газ для конечных потребителей.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, изменения, тариф на газ, видео