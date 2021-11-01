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Правило для водителей, которое вступает в силу с 1 ноября
Правило для водителей, которое вступает в силу с 1 ноября
Начиная с 1 ноября водители должны соблюдать определенные правила, иначе их могут остановить патрульные инспекторы.
2021-11-01T07:30+0200
2021-11-01T07:30+0200
в молдове
водители
ноябрь
общество
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Все водители в Молдове должны будут включать фары ближнего света на транспортных средствах не только в вечернее, но и в дневное время. Правило вступит в силу 1 ноября 2021 года и будет действовать до 31 марта 2022 года.Согласно положениям Правилам дорожного движения, это необходимо для снижения риска дорожно-транспортных происшествий из-за нестабильной погоды, сопровождающейся дождем, туманом и другими погодными явлениями, которые значительно ухудшают видимость при движении. Если водители не соблюдают это правило, патрульные инспекторы могут останавливать автомобили для информирования. Правило включения фар днем впервые было применено в 2009 году.
https://ru.sputnik.md/20210926/moldavskie-voditely-44981368.html
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Юлия Липовая
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в молдове, водители, ноябрь

Правило для водителей, которое вступает в силу с 1 ноября

07:30 01.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausCeata
Ceata - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Начиная с 1 ноября водители должны соблюдать определенные правила, иначе их могут остановить патрульные инспекторы.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Все водители в Молдове должны будут включать фары ближнего света на транспортных средствах не только в вечернее, но и в дневное время.
Правило вступит в силу 1 ноября 2021 года и будет действовать до 31 марта 2022 года.
Согласно положениям Правилам дорожного движения, это необходимо для снижения риска дорожно-транспортных происшествий из-за нестабильной погоды, сопровождающейся дождем, туманом и другими погодными явлениями, которые значительно ухудшают видимость при движении.
Если водители не соблюдают это правило, патрульные инспекторы могут останавливать автомобили для информирования.
Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
Радио
Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
26 сентября, 08:00
Правило включения фар днем впервые было применено в 2009 году.
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