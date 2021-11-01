https://ru.sputnik.md/20211101/vnimanie-voditeli-chto-vse-obyazany-delat-1-noyabrya-46060199.html

Правило для водителей, которое вступает в силу с 1 ноября

Правило для водителей, которое вступает в силу с 1 ноября

Начиная с 1 ноября водители должны соблюдать определенные правила, иначе их могут остановить патрульные инспекторы.

2021-11-01T07:30+0200

2021-11-01T07:30+0200

2021-11-01T07:30+0200

в молдове

водители

ноябрь

общество

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Все водители в Молдове должны будут включать фары ближнего света на транспортных средствах не только в вечернее, но и в дневное время. Правило вступит в силу 1 ноября 2021 года и будет действовать до 31 марта 2022 года.Согласно положениям Правилам дорожного движения, это необходимо для снижения риска дорожно-транспортных происшествий из-за нестабильной погоды, сопровождающейся дождем, туманом и другими погодными явлениями, которые значительно ухудшают видимость при движении. Если водители не соблюдают это правило, патрульные инспекторы могут останавливать автомобили для информирования. Правило включения фар днем впервые было применено в 2009 году.

https://ru.sputnik.md/20210926/moldavskie-voditely-44981368.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, водители, ноябрь