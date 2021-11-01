https://ru.sputnik.md/20211101/yavnaya-provokatsiya-gosduma-otpravke-korablya-ssha-chernoe-more-46073101.html
Явная провокация: Госдума - об отправке флагманского корабля США в Черное море
Явная провокация: Госдума - об отправке флагманского корабля США в Черное море
Глава комитета Госдумы по обороне прокомментрировал факт отправки США флагманского командного корабля Mount Whitney в Черное море.
2021-11-01T14:15+0200
2021-11-01T14:15+0200
2021-11-01T14:15+0200
политика
в мире
россия
госдума
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/01/46073853_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_33b4a92ab9d653f5e898a61f4f2fcf57.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Россия всегда готова к любым вызовам и гарантирует надежную защиту своих рубежей, однако отправка США флагманского командного корабля Mount Whitney в Черное море носит откровенно провокационный характер - об этом представителям прессы заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Как пишет РИА Новости, флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море, чтобы провести совместные операции с силами НАТО. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС). "Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе. Однако хочу напомнить Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам, мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море тем более", - сказал Картаполов в беседе с представителями СМИ.
https://ru.sputnik.md/20211006/obidelas-blok-nato-mozhet-lishitsya-odnoy-iz-silneyshikh-voennykh-derzhav-mira-45303176.html
россия
черное море
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/01/46073853_201:0:1101:675_1920x0_80_0_0_adc60ec9a281834e68c6f59761625c58.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, госдума, черное море
Явная провокация: Госдума - об отправке флагманского корабля США в Черное море
Глава комитета Госдумы по обороне прокомментрировал факт отправки Соединенными Штатами флагманского командного корабля Mount Whitney в Черное море.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Россия всегда готова к любым вызовам и гарантирует надежную защиту своих рубежей, однако отправка США флагманского командного корабля Mount Whitney в Черное море носит откровенно провокационный характер - об этом представителям прессы заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Как пишет РИА Новости
, флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море, чтобы провести совместные операции с силами НАТО. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС).
"Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе. Однако хочу напомнить Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам, мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море тем более", - сказал Картаполов в беседе с представителями СМИ.