https://ru.sputnik.md/20211101/yavnaya-provokatsiya-gosduma-otpravke-korablya-ssha-chernoe-more-46073101.html

Явная провокация: Госдума - об отправке флагманского корабля США в Черное море

Явная провокация: Госдума - об отправке флагманского корабля США в Черное море

Глава комитета Госдумы по обороне прокомментрировал факт отправки США флагманского командного корабля Mount Whitney в Черное море.

2021-11-01T14:15+0200

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Россия всегда готова к любым вызовам и гарантирует надежную защиту своих рубежей, однако отправка США флагманского командного корабля Mount Whitney в Черное море носит откровенно провокационный характер - об этом представителям прессы заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Как пишет РИА Новости, флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море, чтобы провести совместные операции с силами НАТО. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС). "Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе. Однако хочу напомнить Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам, мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море тем более", - сказал Картаполов в беседе с представителями СМИ.

https://ru.sputnik.md/20211006/obidelas-blok-nato-mozhet-lishitsya-odnoy-iz-silneyshikh-voennykh-derzhav-mira-45303176.html

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