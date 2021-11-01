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Юшков: не останется ли Молдова "в дураках" при падении мировой цены на газ

Юшков: не останется ли Молдова "в дураках" при падении мировой цены на газ

Аналитик наглядно объяснил формулу ценообразования для Молдовы в газовом контракте с российским "Газпромом".

2021-11-01T08:00+0200

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Юшков: не останется ли Молдова "в дураках" при падении мировой цены на газ Юшков: не останется ли Молдова "в дураках" при падении мировой цены на газ

Молдова договорилась с "Газпромом" продлить газовый контракт на пять лет, - переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге. По словам вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, Молдова и Россия одобрили формулу ценообразования, которую предложила Молдова, основанную на соотношении рыночной цены на газ и нефть. Спыну добавил, что коммерческие отношения между "Молдовагаз" и "Газпромом" позволяют обнародовать формулу только с согласия сторон.Во время переговоров Молдовы с компанией "Газпром", речь не шла о фиксированной цене на газ, вместо этого "Газпром" предложил формулу ценообразования, где от спотовой цены газа отнимались 25%, поскольку долгосрочных контрактов с фиксированной ценой нет ни у "Газпрома", ни у норвежцев, Алжира, Азербайджана или Катара, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По мнению Юшкова, именно поэтому "Газпром" не мог уступить газ Молдове со скидкой в 50%, учитывая, что сейчас 50% от спотовой цены – это 400 долларов, а случае, если летом цена на споте упадет до 200 долларов за тысячу кубометров, то "Газпром" будет вынужден поставлять газ по 100 долларов, а такая цена с трудом покроет затраты на доставку. Исходя из принятой формулы ценообразования, которая будет определять цену на последующий квартал, от цены в 200 долларов за тысячу кубометров отнимут 25% и через полгода Молдова получит газ со скидкой в 25%.В заключение Юшков предположил, что принципиальным вопросом "Газпрома" к "Молдовагаз" стал пересмотр условий уникального и комфортного договора, который завершился 30 сентября 2021 года, по которому летом цена на газ для Молдовы была привязана к дешевому газу на спотовом рынка, а зимой, когда газ на споте дорожал, цену привязывали к стоимости нефтепродуктов.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, цена на газ, газ