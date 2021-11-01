https://ru.sputnik.md/20211101/zaplatili-za-gaz-energopaketom--kak-v-kishineve-vstretili-soglashenie-vlastey-s-gazpromom-46088979.html

Заплатили за газ энергопакетом — как в Кишиневе встретили соглашение властей с "Газпромом"

Заплатили за газ энергопакетом — как в Кишиневе встретили соглашение властей с "Газпромом"

Ради выгодной цены на российский газ власти Молдовы пренебрегли своими обязательствами перед Евросоюзом.

2021-11-01T20:45+0200

2021-11-01T20:45+0200

2021-11-01T20:45+0200

газпром

молдовагаз

третий энергопакет

газ

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Текст итогового протокола переговоров вице-министра, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы "Газпрома" Алексея Миллера в Кишиневе называют не иначе как нарушением обязательств Молдовы по внедрению Третьего энергопакета и, соответственно, нарушением договора об ассоциации с ЕС. Политики, комментирующие соглашение Молдовы с "Газпромом", считают, что любую другую власть за подобные уступки в отношениях с Россией "распяли" бы сторонники европейской интеграции.О чем договорились Спыну и МиллерВ пятницу, 29 октября, молдавской делегации переговорщиков на переговорах в Санкт-Петербурге удалось прийти к соглашению с руководством "Газпрома" о продлении контракта на поставку газа.Помимо договора на поставку газа в Молдову между "Газпромом" и "Молдовагаз" сроком на пять лет на условиях которые в Кишиневе и Москве называют взаимовыгодными, в Санкт-Петербурге был подписан протокол, в котором молдавское правительство взяло на себя ряд обязательств:Созвать заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, в рамках которой разработать и до конца 2022 года подписать межправительственное соглашение, которое признает "неизменность статуса АО "Молдовагаз" (в том числе запрет на применение принудительной реорганизации и санкций) до полного урегулирования всей суммы задолженности компании перед "Газпромом" за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра".Провести независимый аудит долга "Молдовагаз", а затем до 1 мая 2022 года "Молдолвагаз" и "Газпром" должны будут подписать соглашение об урегулировании задолженности молдавской компании, предусматривающее погашение всего долга с учетом пени в течение пяти лет.Также молдавская сторона обязалась не применять санкции в отношении "Молдовагаз" до вступления в силу до конца 2022 года межправительственного договора.Текст протокола в понедельник, 1 ноября, опубликовал Андрей Спыну. Его публикация вызвала бурную реакцию экспертного сообщества, политиков и СМИ.Почему "Молдовагаз" могли грозить санкции и реорганизация?Еще в 2010 году Молдова обязалась внедрить в стране положения Третьего энергетического пакета ЕС. Это обязательство содержится в том числе в Соглашении об ассоциации с ЕС, подписанном в 2013 году.Согласно нормам, предусмотренным этим документом, "Молдовагаз" должен отделить свое недавно созданное дочернее предприятие по транспортировке газа, "Молдоватрансгаз", в отдельную структуру и предоставить возможность другим поставщикам использовать эту инфраструктуру. Газотранспортная инфраструктура, которая принадлежит "Молдовагаз" также должна быть передана в собственность "Молдовартансгаз"."Третий энергопакет предполагает разделение предприятий по транспортировке, распределению и продаже. "Молдовагаз" — вертикально структурированное предприятие, это запрещено законом. Теперь, я так понимаю, этот вопрос будет обсуждаться отдельно", — рассказывает Sputnik Молдова директор НАРЭ Штефан Крянгэ.Проблема раздела "Молдовагаз" состоит в том, что "Газпром", который владеет 50% акций "Молдовагаз", рассматривает газотранспортную сеть молдавского предприятия как актив, который в том числе служит обеспечением существующего долга, поэтому выступает против его передачи на баланс "Молдоватрансгаз" без решения проблемы долга.Изначально Молдова обязалась внедрить положения Третьего энергетического пакета ЕС к середине 2016 года, затем срок переносили, последним "дедлайном" было 1 февраля 2021.Как говорил Вадим Чебан Sputnik Молдова, за последние два года "Молдовагаз" сделал многое для того, чтобы соответствовать требованиям документа. Было создано предприятие "Молдоватрансгаз", в апреле документы для сертификации были переданы НАРЭ, но окончательно разделение предприятий так и не было завершено, главным образом из-за вопроса собственности на газотранспортные активы.Невыполнение условий Третьего энергопакета может повлечь штрафы НАРЭ в отношении "Молдоватрансгаз" в размере от 1-5% оборота компании (о невозможности применения которых, судя по всему, идет речь в протоколе Спыну-Миллера). Более того, сама Республика Молдова может быть оштрафована за неисполнение взятых на себя обязательств Энергетическим сообществом ЕС.Однако, как рассказал в комментарии Sputnik Молдова, директор НАРЭ Штефан Крянгэ, молдавские власти скорее всего согласовали отсрочку во внедрении энергопакета с Брюсселем."Есть сроки внедрения, предусмотренные законом. В отношении Молдовы на уровне Энергетического сообщества ЕС может начаться процедура применения санкций. Но я думаю, что власти Молдовы взяли на себя обязанность договорится об отсрочке", — говорит Крянгэ.Чиновник подтвердил, что положения протокола, подписанного в Санкт-Петербурге, как минимум формально, противоречат обязательствам Молдовы."Наверное можно так сказать. Не могу сказать точно, что противоречит. Если строго формально то да, противоречит. И то и другое политические обязательства. Они могут быть изменены. Если правительство взяло на себя такие обязательства, значит все нормально", — говорит Крянгэ.По словам директора госрегулятора, достичь применения энергопакета невозможно было бы без переговоров с "Газпромом".По его словам, серьезно заняться этим вопросам в Молдове было некому из-за нескольких лет политической нестабильности."Теперь у правительства есть шанс все это обсудить и согласовать. В том числе путем подписания межправительственного соглашения с Россией. До этого молдавские власти взяли на себя обязательство в одностороннем порядке. Мы, мол, все сделаем. Но не брали в расчет, что есть еще "Газпром". Заставлять "Газпром" значит применять финансовые санкции, но это не самый здоровый инструмент", — считает чиновник.По его словам, молдавские власти поступили правильно, пойдя на встречу российской стороне."Сейчас происходит нормальная дискуссия. Нужно это обсуждать. В том числе теперь с европейцами. Исходя из того, что нынешнее правительство имеет поддержку Евросоюза, не думаю, что будет проблемой договорится об отсрочке внедрения пакета", — говорит Крянгэ.Политическая оценка протоколаЭкс-вице спикер парламент Александр Слусарь также считает, что петербургский протокол по сути откладывает внедрение Третьего энергопакета как минимум на пять лет."Пункт 3 запрещает принудительную реорганизацию и санкции в отношении "Молдовагаз" до полного погашения долгов перед "Газпромом". Подразумевается, что это невозможно до оплаты долгов. А пункт 4 протокола гласит, что договор о выплате долгов подписывается сроком на пять лет", — пишет Слусарь.Он же задается вопросом о том, что произойдет, если Молдова и Российская Федерация не подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики или "Молдовагаз" и "Газпром" не заключат соглашение об урегулировании долга?"Расторгнут ли договор на поставку газа? Где это написано? Каковы будут финансовые последствия этого решения? Нет ли санкций с молдавской стороны? Теоретически, а не только теоретически, такая ситуация может возникнуть уже в ноябре, если стороны не найдут общий язык в рамках двусторонней комиссии", — считает Слусарь.По его словам, молдавские потребители имеют полное право знать формулу цены на газ, которую мы все будем платить в случае отсутствия альтернативы."Аргумент о коммерческой тайне здесь совершенно неприемлем, и Андрей Спыну должен настоять на публикации контракта. За 30 лет в Молдове было слишком много секретных документов, которые нам очень дорого обошлись", — говорит Слусарь.Экс-премьер Ион Кику считает, что любое другое молдавское правительство за такое соглашение сразу бы "политически распяли"."Они стряхнули пыль с Соглашения об ассоциации и де-факто отменили обязательство страны реализовать Третий энергетический пакет — условие, из-за которого предыдущие правительства подвергались шантажу со стороны "партнеров", — пишет Кику в соцсети.По словам бывшего главы правительства, самые большие уступки в переговорах с Россией всегда делали "проевропейские" правительства:"В 1999 году — за крохотные долги они продали свои основные активы и контрольный пакет акций "Молдовагаза", в 2013 году — подарили единственный международный аэропорт, сейчас — реформы в энергетическом секторе, предпринятые в соответствии с Соглашением об ассоциации, отменены", — считает Кику.О том, что в Брюсселе бы такое соглашение с российской компанией не простили бы никому кроме PAS, пишет и журналист Дмитрий Чубашенко:"Если бы какое-то другое правительство Молдовы подписало такое соглашение с "Газпромом", оно бы уже было опротестовано президентом Майей Санду и депутатами PAS в Конституционном суде, и КС в ускоренном режиме признал бы документ неконституционным. Но когда под таким соглашением подписывается правительство Санду, это другое", — иронизирует журналист.

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https://ru.sputnik.md/20211101/v-noyabre-proydet-zasedanie-moldavsko-rossiyskoy-mezhpravkomissii-46072848.html

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газпром, молдовагаз, третий энергопакет, газ