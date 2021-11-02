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https://ru.sputnik.md/20211102/apellyatsionnaya-palata-stoyanoglo-46103199.html
Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение об отстранении Стояногло
Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение об отстранении Стояногло
Отстраненный от должности генпрокурор Александр Стояногло находится под домашним арестом.
2021-11-02T12:40+0200
2021-11-02T12:40+0200
суд
александр стояногло
в молдове
молдова
апелляционная палата кишинева
апелляционная палата
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила требование адвокатов генпрокурора Александра Стояногло отменить решение Высшего совета прокуроров (ВСП) об отстранении его от должности генпрокурора.Решение Высшего совета прокуроров (ВСП) было опротестовано в Апелляционной палате в день задержания Стояногло.Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме и кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211015/stoyanoglo-apellyatsionnaya-palata-45529627.html
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
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Евгений Чебан
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суд, александр стояногло, в молдове, молдова, апелляционная палата кишинева, апелляционная палата

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение об отстранении Стояногло

12:40 02.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Апелляционная палата рассмотрела требование адвокатов отстраненного генпрокурора и вынесла решение.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила требование адвокатов генпрокурора Александра Стояногло отменить решение Высшего совета прокуроров (ВСП) об отстранении его от должности генпрокурора.

"Заседание состоялось, ходатайство адвоката о рассмотрении дела в открытом заседании отклонено. Заявление Александра Стояногло было признано недопустимым", – говорится в сообщении на сайте Апелляционной палаты.

Решение Высшего совета прокуроров (ВСП) было опротестовано в Апелляционной палате в день задержания Стояногло.

Отстранение и задержание Стояногло

Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме и кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
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15 октября, 12:28
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
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