https://ru.sputnik.md/20211102/apellyatsionnaya-palata-stoyanoglo-46103199.html

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение об отстранении Стояногло

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение об отстранении Стояногло

Отстраненный от должности генпрокурор Александр Стояногло находится под домашним арестом.

2021-11-02T12:40+0200

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суд

александр стояногло

в молдове

молдова

апелляционная палата кишинева

апелляционная палата

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила требование адвокатов генпрокурора Александра Стояногло отменить решение Высшего совета прокуроров (ВСП) об отстранении его от должности генпрокурора.Решение Высшего совета прокуроров (ВСП) было опротестовано в Апелляционной палате в день задержания Стояногло.Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме и кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211015/stoyanoglo-apellyatsionnaya-palata-45529627.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

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