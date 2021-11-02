https://ru.sputnik.md/20211102/fanaty-vstretili-inter-v-moldove-46119011.html

"Это космос": фанаты встретили "Интер" в Молдове

"Это космос": фанаты встретили "Интер" в Молдове

Тираспольские болельщики сопровождали итальянский клуб из аэропорта в гостиницу - фото

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ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Миланский "Интер" прилетел в Кишинев накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с молдавским "Шерифом". В аэропорту итальянских футболистов поджидали фанаты с черно-синими шарфами. Болельщики надеялись получить автографы и сделать фото с кумирами."Много было охраны, полиция. Но не подпустили нас к "Интеру". Мы поехали за ними в Тирасполь, ждали у гостиницы. У отеля собралось много людей. Когда автобус подъехал, все были в восторге. Это космос. Конечно, доступа к игрокам нет. Но кто-то нам подмигивал, кто-то рукой махал. Приятно. Если честно, не верится даже, что они в Тирасполе и уже завтра выйдут на поле нашего стадиона“, - говорит фанат "Интера" Виктор Диденко.Тираспольчанин признается, что оказался в затруднительной ситуации: с одной стороны - местный кумир "Шериф", с другой – клуб мечты "Интер"."Я болею за "Интер" с 1998 года. Все началось с финала Чемпионата мира. Играли Франция и Бразилия. Великий "зубастик" Роналдо меня тогда покорил. Я считаю именно того Роналдо единственным и неповторимым в мировом футболе. Он тогда играл в "Интере", и я начал болеть за итальянский клуб. Но даже после перехода Роналдо в "Реал" я остался фанатом "нерадзурри" (итальянское прозвище миланского клуба, - прим. авт.), хотя часто болельщики бегают за своими кумирами по клубам", - рассказывает Виктор Диденко.На ответный матч между "Шерифом" и "Интером" приднестровский фанат футбола деликатно спрогнозировал ничью.Фанат гордится предматчевыми фото с игроками "Интера" и надеется, что уже в среду его коллекция пополнится новыми снимками.Ответный матч между “Шерифом“ и “Интером“ начнется 3 ноября в 22.00 в Тирасполе. В первой встрече на “Сан-Сиро“ желто-черные уступили итальянским футболистам со счетом 1:3, но после трех матчей остаются на первом месте в группе D.

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