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"Это космос": фанаты встретили "Интер" в Молдове
"Это космос": фанаты встретили "Интер" в Молдове
Тираспольские болельщики сопровождали итальянский клуб из аэропорта в гостиницу - фото
2021-11-02T21:00+0200
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ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Миланский "Интер" прилетел в Кишинев накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с молдавским "Шерифом". В аэропорту итальянских футболистов поджидали фанаты с черно-синими шарфами. Болельщики надеялись получить автографы и сделать фото с кумирами."Много было охраны, полиция. Но не подпустили нас к "Интеру". Мы поехали за ними в Тирасполь, ждали у гостиницы. У отеля собралось много людей. Когда автобус подъехал, все были в восторге. Это космос. Конечно, доступа к игрокам нет. Но кто-то нам подмигивал, кто-то рукой махал. Приятно. Если честно, не верится даже, что они в Тирасполе и уже завтра выйдут на поле нашего стадиона“, - говорит фанат "Интера" Виктор Диденко.Тираспольчанин признается, что оказался в затруднительной ситуации: с одной стороны - местный кумир "Шериф", с другой – клуб мечты "Интер"."Я болею за "Интер" с 1998 года. Все началось с финала Чемпионата мира. Играли Франция и Бразилия. Великий "зубастик" Роналдо меня тогда покорил. Я считаю именно того Роналдо единственным и неповторимым в мировом футболе. Он тогда играл в "Интере", и я начал болеть за итальянский клуб. Но даже после перехода Роналдо в "Реал" я остался фанатом "нерадзурри" (итальянское прозвище миланского клуба, - прим. авт.), хотя часто болельщики бегают за своими кумирами по клубам", - рассказывает Виктор Диденко.На ответный матч между "Шерифом" и "Интером" приднестровский фанат футбола деликатно спрогнозировал ничью.Фанат гордится предматчевыми фото с игроками "Интера" и надеется, что уже в среду его коллекция пополнится новыми снимками.Ответный матч между “Шерифом“ и “Интером“ начнется 3 ноября в 22.00 в Тирасполе. В первой встрече на “Сан-Сиро“ желто-черные уступили итальянским футболистам со счетом 1:3, но после трех матчей остаются на первом месте в группе D.
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в молдове, приднестровье, молдова, тирасполь, футбол

"Это космос": фанаты встретили "Интер" в Молдове

21:00 02.11.2021 (обновлено: 21:10 02.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausФутболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
Футболисты Интера отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Тираспольские болельщики сопровождали итальянский клуб из аэропорта в гостиницу в Тирасполе.
ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Миланский "Интер" прилетел в Кишинев накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с молдавским "Шерифом". В аэропорту итальянских футболистов поджидали фанаты с черно-синими шарфами. Болельщики надеялись получить автографы и сделать фото с кумирами.
© Sputnik / Mihai CarausФутболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
Футболисты Интера отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь - Sputnik Молдова
1/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
© Sputnik / Mihai CarausФутболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
Футболисты Интера отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь - Sputnik Молдова
2/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
© Sputnik / Mihai CarausФутболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
Футболисты Интера отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь - Sputnik Молдова
3/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
© Sputnik / Mihai CarausФутболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
Футболисты Интера отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь - Sputnik Молдова
4/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
© Sputnik / Mihai CarausФутболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
Футболисты Интера отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь - Sputnik Молдова
5/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
© Sputnik / Mihai CarausФутболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
Футболисты Интера отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь - Sputnik Молдова
6/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
© Sputnik / Mihai CarausФутболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
Футболисты Интера отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь - Sputnik Молдова
7/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
1/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
2/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
3/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
4/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
5/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
6/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
7/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Футболисты "Интера" отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь
"Много было охраны, полиция. Но не подпустили нас к "Интеру". Мы поехали за ними в Тирасполь, ждали у гостиницы. У отеля собралось много людей. Когда автобус подъехал, все были в восторге. Это космос. Конечно, доступа к игрокам нет. Но кто-то нам подмигивал, кто-то рукой махал. Приятно. Если честно, не верится даже, что они в Тирасполе и уже завтра выйдут на поле нашего стадиона“, - говорит фанат "Интера" Виктор Диденко.
© Photo : Предоставил: Виктор ДиденкоФанаты “Интера“ в Тирасполе
Фанаты “Интера“ в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
Фанаты “Интера“ в Тирасполе
© Photo : Предоставил: Виктор Диденко
Тираспольчанин признается, что оказался в затруднительной ситуации: с одной стороны - местный кумир "Шериф", с другой – клуб мечты "Интер".
"Я болею за "Интер" с 1998 года. Все началось с финала Чемпионата мира. Играли Франция и Бразилия. Великий "зубастик" Роналдо меня тогда покорил. Я считаю именно того Роналдо единственным и неповторимым в мировом футболе. Он тогда играл в "Интере", и я начал болеть за итальянский клуб. Но даже после перехода Роналдо в "Реал" я остался фанатом "нерадзурри" (итальянское прозвище миланского клуба, - прим. авт.), хотя часто болельщики бегают за своими кумирами по клубам", - рассказывает Виктор Диденко.
© Photo : Предоставил: Виктор ДиденкоФанат “Интера“
Фанат “Интера“ - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
Фанат “Интера“
© Photo : Предоставил: Виктор Диденко
На ответный матч между "Шерифом" и "Интером" приднестровский фанат футбола деликатно спрогнозировал ничью.

"Все хотят заработать эти три очка. И, даже несмотря на разницу в классе, думаю "Шериф" может дать бой", - предполагает Виктор Диденко.

Фанат гордится предматчевыми фото с игроками "Интера" и надеется, что уже в среду его коллекция пополнится новыми снимками.
Ответный матч между “Шерифом“ и “Интером“ начнется 3 ноября в 22.00 в Тирасполе. В первой встрече на “Сан-Сиро“ желто-черные уступили итальянским футболистам со счетом 1:3, но после трех матчей остаются на первом месте в группе D.
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