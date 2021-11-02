https://ru.sputnik.md/20211102/gde-v-kishineve-2-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46096571.html

Где в Кишиневе 2 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 2 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00

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автобус

троллейбус

вакцинация

коронавирус

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 2 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Мирон Костин, у "парка афганцев".Автобус отправится в Бубуечь и будет находиться на улице Тоадер Бубуйог, 28, возле примэрии.Где будут находится пункты вакцинации 3 ноябряТроллейбус разместится в секторе Центр, на бульваре Штефана чел Маре, возле ТЦ Unic.Автобус отправится в Будешты и будет находиться на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

автобус, троллейбус, вакцинация