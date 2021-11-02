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Где в Кишиневе 2 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 2 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
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автобус
троллейбус
вакцинация
коронавирус
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 2 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Мирон Костин, у "парка афганцев".Автобус отправится в Бубуечь и будет находиться на улице Тоадер Бубуйог, 28, возле примэрии.Где будут находится пункты вакцинации 3 ноябряТроллейбус разместится в секторе Центр, на бульваре Штефана чел Маре, возле ТЦ Unic.Автобус отправится в Будешты и будет находиться на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.
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Евгений Чебан
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автобус, троллейбус, вакцинация

Где в Кишиневе 2 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

09:37 02.11.2021 (обновлено: 09:41 02.11.2021)
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 2 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Мирон Костин, у "парка афганцев".
Автобус отправится в Бубуечь и будет находиться на улице Тоадер Бубуйог, 28, возле примэрии.

Где будут находится пункты вакцинации 3 ноября

Троллейбус разместится в секторе Центр, на бульваре Штефана чел Маре, возле ТЦ Unic.
Автобус отправится в Будешты и будет находиться на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.
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