https://ru.sputnik.md/20211102/gde-v-kishineve-2-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46096571.html
Где в Кишиневе 2 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 2 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
2021-11-02T09:37+0200
2021-11-02T09:37+0200
2021-11-02T09:41+0200
автобус
троллейбус
вакцинация
коронавирус
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 2 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Мирон Костин, у "парка афганцев".Автобус отправится в Бубуечь и будет находиться на улице Тоадер Бубуйог, 28, возле примэрии.Где будут находится пункты вакцинации 3 ноябряТроллейбус разместится в секторе Центр, на бульваре Штефана чел Маре, возле ТЦ Unic.Автобус отправится в Будешты и будет находиться на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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автобус, троллейбус, вакцинация
Где в Кишиневе 2 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:37 02.11.2021 (обновлено: 09:41 02.11.2021)
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 2 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Мирон Костин, у "парка афганцев".
Автобус отправится в Бубуечь и будет находиться на улице Тоадер Бубуйог, 28, возле примэрии.
Где будут находится пункты вакцинации 3 ноября
Троллейбус разместится в секторе Центр, на бульваре Штефана чел Маре, возле ТЦ Unic.
Автобус отправится в Будешты и будет находиться на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.